CPI do Consórcio Guaicurus chega a 649 denúncias e encerra oitivas nesta semana

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Consórcio Guaicurus chegou a 649 denúncias nesta 2ª feira (7.jul.25), em Campo Grande (MS).

Os dados são da ouvidoria do colegiado e abrangem reclamações recebidas desde 25 de março.

A média semanal de denúncias é de 43, segundo relatório da Câmara Municipal.

Do total, 568 chegaram por WhatsApp, 32 por formulário, 46 por e-mail, duas por telefone e uma presencialmente.

Como encaminhar denúncias à CPI:

WhatsApp: (67) 3316-1514

(67) 3316-1514 E-mail: cpidotransporte@camara.ms.gov.br

cpidotransporte@camara.ms.gov.br Formulário anônimo: disponível no site oficial da Câmara Municipal de Campo Grande: www.camara.ms.gov.br

OITIVA DO CONSÓRCIO GUAICURUS

A última oitiva da CPI está marcada para 4ª feira (9.jul.25), às 9h, no Plenário Oliva Enciso.

Serão ouvidos secretários municipais envolvidos na política de mobilidade urbana da Capital.

Entre os ouvidos estarão:

Catiana Sabadin, do Planejamento, será ouvida sobre a execução do PAC Mobilidade.

Andréa Figueiredo, da Agetran, prestará esclarecimentos sobre a fiscalização da concessionária.

Ednei Miglioli, da Secretaria de Obras, também falará sobre os projetos relacionados ao transporte.

PRINCIPAIS QUEIXAS

A principal queixa da população é a má conservação dos ônibus.

Também lideram as denúncias a falta de veículos e os atrasos constantes no transporte coletivo.

O relatório parcial da comissão afirma que a situação é "insustentável e prejudicial à qualidade de vida".

Entre as medidas sugeridas estão a renovação da frota, ampliação de linhas e fiscalização efetiva.

A CPI também cobra mais transparência na gestão do transporte público.

O QUE APURA A CPI?

A CPI busca entender o andamento do PAC 2, que previa novos terminais e corredores de ônibus.

Segundo o vereador Junior Coringa (MDB), parte das obras prometidas nunca saiu do papel.

Uma das promessas era o Terminal Tiradentes, que nunca foi construído.

No lugar, foi criado um ponto de integração, que hoje funciona como terminal improvisado.

As denúncias também resgatam o rompimento do contrato com empresas da Assetur, em 2011.

QUANDO TERMINA ISSO?

O relatório final da CPI estava previsto para 20 de julho, mas deve ser adiado.

O recesso parlamentar começa em 16 de julho e pode interferir no cronograma da comissão.

Durante o recesso, os prazos ficam suspensos e os trabalhos legislativos, paralisados.

A expectativa agora é que o relatório final seja apresentado até 15 de agosto.