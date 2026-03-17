Formação continuada fortalece práticas pedagógicas na REME

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou, nesta semana, um novo ciclo de formação continuada para profissionais da Rede Municipal de Ensino (REME). A iniciativa tem como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas e fortalecer a qualidade do ensino nas escolas da Capital.

Organizada pela Superintendência de Políticas Educacionais (Suped), a programação acontece nos dias 16, 17, 19, 20, 23 e 24 de março, reunindo professores, gestores e equipes técnico-pedagógicas em atividades voltadas às diferentes etapas da educação básica.

Para os profissionais da Educação Infantil, a formação inclui o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), que trabalha estratégias para ampliar o contato das crianças com a leitura e a escrita. Já os docentes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental participam das formações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e do MS Alfabetiza, programas voltados ao fortalecimento da alfabetização nos primeiros anos escolares.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o foco das atividades é o tema “Currículo, Práticas Pedagógicas e Saberes Docentes”, com reflexões sobre planejamento, metodologias de ensino e o cotidiano da sala de aula.

A programação também contempla supervisores escolares, orientadores educacionais e coordenadores pedagógicos, com a formação “Identidade e Atuação da Equipe Gestora”. Diretores escolares participam ainda do encontro “A atuação do gestor escolar na alfabetização e a consolidação do direito de aprender na escola pública”.

Para o professor Apres Gomes Neto, da Escola Municipal Arlene Marques, a formação contribui para o aprimoramento do trabalho em sala de aula. “A equipe da Semed tem preparado os cursos de forma eficiente e dinâmica. As trocas entre os profissionais ajudam a ampliar o olhar sobre o ensino e a aprendizagem”, destacou.

Durante os dias de formação, os estudantes realizam Atividades Não Presenciais (ANP) organizadas pelas equipes gestoras das escolas, garantindo o cumprimento do calendário letivo. Ao final, os participantes recebem certificado de frequência.