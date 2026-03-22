Presidente Lula e 5 ministros chegam a Capital de MS neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, neste domingo (22.mar.26), de uma sessão especial da 15ª Conferência das Partes da ONU (COP15).

O encontro ocorre no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, na capital sul-mato-grossense, a partir das 16h.

Acompanham o presidente os ministros Mauro Vieira (MRE), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Indígenas), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também confirmou presença na cerimônia que marca o início oficial das atividades internacionais.

Esta é a 1ª vez que o Brasil sedia a conferência, que foca na preservação de animais silvestres e suas rotas de deslocamento.

O evento principal acontece entre 23 e 29 de março, sob a presidência de João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente.

Cerca de duas mil pessoas, entre cientistas e autoridades globais, devem debater soluções para a conservação de habitats em risco.

A escolha de Mato Grosso do Sul se dá, devido ao papel estratégico do estado na proteção de corredores ecológicos e na biodiversidade pantaneira.

As discussões ao longo da semana pretendem selar acordos sobre a proteção de espécies que cruzam fronteiras nacionais em suas migrações.