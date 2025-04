Governo firma convênios de R$ 37,9 milhões com Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou dois novos convênios com a Prefeitura de Campo Grande, com foco na continuidade de obras de pavimentação, drenagem e qualificação viária em diferentes regiões da capital. Os acordos, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira (15), totalizam R$ 37,9 milhões em investimentos.

Os recursos serão gerenciados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e contemplam obras nos bairros Nova Lima III – Etapa C1, Nova Lima IV – Etapa D e Vila Nasser – Etapa A, além de ações de manejo de águas pluviais no Córrego Anhanduí, que fazem parte do PAC II (Programa de Aceleração do Crescimento).

O convênio que atende à região do Nova Lima prevê o repasse de R$ 27,4 milhões e visa à conclusão da pavimentação do bairro. Já para o Córrego Anhanduí, o investimento será de R$ 10,4 milhões, voltado à ampliação da drenagem e prevenção de alagamentos. Ambos os contratos têm prazo de vigência de 21 meses.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os novos aportes demonstram o compromisso do Governo do Estado com a capital. “Estamos investindo em obras que transformam o dia a dia da população. Essas intervenções são fundamentais para melhorar a mobilidade, a segurança urbana e a qualidade de vida nos bairros”, afirmou.

As obras na região do Nova Lima têm apoio estadual desde 2017, e já receberam R$ 41,5 milhões em etapas anteriores. O novo investimento representa a continuidade dessas ações. No caso do Córrego Anhanduí, os recursos visam também à segurança hídrica, protegendo famílias que vivem em áreas com histórico de alagamentos.

Com os novos convênios, o Governo do Estado reforça seu modelo de gestão com foco no desenvolvimento urbano e na cooperação com os municípios. A proposta é promover infraestrutura qualificada e soluções duradouras para os desafios urbanos de Campo Grande.