MP aciona Justiça para obrigar JBS a resolver mau cheiro no Nova CG

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com uma Ação Civil Pública contra a JBS, exigindo medidas imediatas para eliminar o mau cheiro gerado pela unidade localizada na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

A ação, movida pela 26ª Promotoria de Justiça, pede providências urgentes para solucionar os incômodos relatados há anos por moradores do Nova Campo Grande e Jardim Carioca, diretamente afetados pelo problema.

O caso vem sendo investigado desde o ano passado, após diversas denúncias sobre odores fortes provenientes da produção de farinha base para ração animal no frigorífico. O MPMS realizou três vistorias, além de solicitar inspeções do Imasul, e constatou irregularidades que reforçaram a necessidade de uma solução definitiva.

O Ministério Público chegou a propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a empresa adotasse medidas corretivas sem necessidade de processo judicial, mas a JBS recusou o acordo.

MEDIDAS

O MPMS pede que a JBS realize, em até 60 dias, reparos no sistema de exaustão e implante uma cortina arbórea ao redor do terreno, como forma de reduzir os impactos ambientais. Além disso, solicita que a empresa apresente, em até quatro meses, um projeto técnico para vedar e isolar as áreas de maior emissão de gases, com execução total em seis meses.

Se, no decorrer do processo, for constatado que a unidade não pode continuar operando na região, o MPMS defende que a empresa seja obrigada a transferir a produção de farinha animal para o Núcleo Industrial Indubrasil, ou outra área mais adequada, no prazo de um ano.

APOIO AOS MORADORES

Na última semana, o vereador Landmark Rios (PT) foi um dos três parlamentares a comparecer ao bairro Nova Campo Grande para ouvir as reivindicações da população. Durante a sessão da Câmara Municipal, na 5ª feira (6.mar.25), ele cobrou providências dos órgãos competentes.

"Precisamos monitorar esse problema e acionar os órgãos de controle, como o Ministério Público, a Secretaria de Saúde e o Imasul. O Nova Campo Grande tem mais de 60 anos e precisa de um olhar diferente, um carinho especial da administração pública", afirmou.

Além do problema ambiental, Landmark destacou o abandono da praça do bairro, que tem sido mantida pelos próprios moradores, e a falta de drenagem em algumas vias asfaltadas, o que compromete a infraestrutura local. "Vamos organizar ofícios para todos os órgãos responsáveis, levando os relatos da comunidade e cobrando providências", garantiu o vereador.