MP investiga renovação da prefeitura com empresa que tem R$ 144 milhões em contratos

A 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Campo Grande instaurou um inquérito civil para apurar possível irregularidade na renovação de contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa QFrotas Sistemas Ltda. O procedimento foi divulgado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) desta 6ª feira (04.jul.25 e tramita sob sigilo.

De acordo com o documento, a investigação tem como base um pedido da Controladoria-Geral do Município e tem como foco a renovação contratual com a empresa “diante da declaração de inidoneidade em nome desta”. Como o inquérito segue em sigilo, os detalhes do contrato investigado não podem ser consultados publicamente. O acesso está restrito às partes interessadas.

No entanto, conforme levantamento realizado pela reportagem no Portal da Transparência da Prefeitura de Campo Grande, o município possui atualmente 23 contratos ativos com a QFrotas, totalizando aproximadamente R$ 144,87 milhões em valores comprometidos.

Um dos contratos exemplifica o volume financeiro e as particularidades da relação entre a empresa e o poder público. Firmado com o Fundo Municipal de Saúde (FMS), o contrato foi celebrado em 15 de julho de 2022 e tem vigência até 15 de janeiro de 2026. O objeto é a “prestação de serviços de gerenciamento de empresas aptas para manutenções”.

Inicialmente, o contrato previa R$ 4.199.383,94 em investimentos. Com aditivos, o valor total foi elevado para R$ 14.697.843,79, representando um aumento superior a 250% sobre o valor original. Do total empenhado (R$ 11,4 milhões), já foram pagos R$ 11,3 milhões. No entanto, o valor efetivamente liquidado, ou seja, reconhecido formalmente como serviço prestado, é de apenas R$ 30.186,66.