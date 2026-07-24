Nova empresa herda antigo desafio: quando os ônibus terão ar-condicionado em Campo Grande?

A confirmação da venda do Consórcio Guaicurus para um grupo empresarial de Goiás abre uma nova perspectiva para o transporte coletivo de Campo Grande. A negociação, no entanto, ainda depende da aprovação da Prefeitura e da apresentação de um plano de investimentos para a melhoria do serviço.

Diante desse novo cenário, o vereador Landmark Rios defende que a renovação da frota seja acompanhada da implantação de ônibus equipados com ar-condicionado, garantindo mais conforto e dignidade aos milhares de usuários que utilizam o transporte público diariamente, especialmente durante as altas temperaturas registradas na Capital.

A climatização dos veículos é uma das principais reivindicações da população e também integra a luta do mandato de Landmark, que já apresentou proposta para tornar obrigatória a circulação de novos ônibus com ar-condicionado no sistema municipal. A expectativa é que a mudança de gestão representa uma oportunidade para modernizar a frota e oferecer um serviço mais eficiente, seguro e humanizado aos campo-grandenses.

PROJETO AR NO BUSÃO

Apresentado pelo vereador Landmark Rios, o projeto Ar no Busão estabelece que os novos ônibus incorporados ao transporte coletivo de Campo Grande sejam equipados com ar-condicionado. A medida busca garantir conforto térmico aos passageiros, especialmente diante das altas temperaturas registradas na cidade, proporcionando viagens mais dignas, seguras e humanizadas para quem depende diariamente do transporte público.