Campo Grande reúne 146 mil empresas e lidera economia de MS

Campo Grande segue consolidando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. Dados da Receita Federal, compilados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), apontam que a Capital possui atualmente 146.443 empresas ativas, entre matrizes e filiais, concentrando 41,36% de todos os estabelecimentos em funcionamento no Estado.

O resultado reforça a importância de Campo Grande para a economia sul-mato-grossense e demonstra um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo, à inovação e à atração de investimentos.

O setor de serviços lidera a atividade econômica da Capital, com 84.225 empresas, o equivalente a 57,5% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 37.878 estabelecimentos, a construção civil (12.357) e a indústria (10.705), formando uma economia diversificada e menos dependente das oscilações de um único segmento.

Para a prefeita Adriane Lopes, os números refletem o fortalecimento do ambiente econômico construído nos últimos anos.

“Campo Grande vem criando condições cada vez melhores para quem deseja empreender, investir e gerar empregos. Nosso compromisso é continuar reduzindo a burocracia, modernizando a gestão pública e estimulando o desenvolvimento econômico sustentável.”

PEQUENOS NEGÓCIOS MOVIMENTAM A ECONOMIA

Os dados também evidenciam a força do empreendedorismo local. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) representam a maior parcela das empresas da Capital, com 74.624 registros. Somados às Microempresas (ME) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP), eles correspondem a aproximadamente 95% de todos os empreendimentos existentes no município.

Esse cenário confirma o papel estratégico dos pequenos negócios na geração de emprego, renda e oportunidades em diferentes regiões da cidade.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, esse perfil reforça a importância das políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo.

“O pequeno empresário movimenta a economia diariamente. É ele quem gera empregos, presta serviços, movimenta o comércio e contribui para o crescimento da cidade. Por isso, a Prefeitura trabalha para oferecer um ambiente cada vez mais simples e seguro para quem deseja empreender.”

MENOS BUROCRACIA, MAIS COMPETITIVIDADE

Entre as medidas adotadas pela Prefeitura está a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que simplificou os processos para abertura de empresas e dispensou a exigência de alvará para centenas de atividades classificadas como de baixo risco.

A iniciativa reduziu etapas burocráticas, agilizou a formalização de novos negócios e ampliou a segurança jurídica para empreendedores e investidores, tornando Campo Grande mais competitiva na atração de novos empreendimentos.

Além de facilitar a abertura de empresas, a legislação permite que pequenos empreendedores iniciem suas atividades com mais rapidez, reduzindo custos e incentivando a formalização.

ECONOMIA DIVERSIFICADA E PERSPECTIVAS POSITIVAS

A liderança de Campo Grande no número de empresas também está diretamente ligada à diversificação da economia municipal. Além dos serviços, setores como comércio, construção civil, indústria e agronegócio contribuem para uma base econômica mais sólida e resiliente.

Essa diversidade reduz a vulnerabilidade da economia local diante de oscilações de mercado e ajuda a manter um ambiente favorável ao crescimento. Os indicadores econômicos da Semades apontam ainda resultados positivos, como a expansão do setor de serviços, o fortalecimento do comércio exterior e a manutenção de baixos índices de desemprego.

A expectativa é de que esse ambiente continue sendo fortalecido ao longo de 2026, impulsionado pela simplificação de processos administrativos, pela digitalização dos serviços públicos e pela continuidade das políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico.

“Quando criamos condições para que as empresas cresçam, toda a cidade cresce junto. Nosso objetivo é continuar construindo um ambiente favorável aos investimentos, fortalecendo a economia e ampliando as oportunidades para os campo-grandenses”, conclui a prefeita Adriane Lopes.

Os dados completos estão disponíveis na edição de junho do Boletim Econômico da Semades, publicado no portal da Prefeitura de Campo Grande.