Novo Centro de Comando e Controle Integrado de Mobilidade Urbana é inaugurado em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran, colocou em funcionamento na 2ªfeira (22.dez.25) o novo Centro de Comando e Controle Integrado de Mobilidade Urbana. A iniciativa amplia o acompanhamento do tráfego e agiliza a resposta a incidentes nas vias da Capital.

O CCIMU entra no lugar do antigo Centro de Controle Integrado e passa a operar em um ambiente maior, com equipamentos modernos e sistemas conectados. Durante a solenidade, também foi entregue um caminhão para manutenção dos semáforos, fortalecendo a atuação operacional da Agência.

O CCIMU foi desenvolvido para garantir maior agilidade no atendimento às demandas do trânsito, do transporte coletivo e do monitoramento de caçambas. O sistema também inclui o cercamento eletrônico, capaz de identificar veículos roubados ou furtados e acionar as forças de segurança.

A central permite o acompanhamento em tempo real das sete regiões urbanas de Campo Grande, auxiliando na identificação de situações de risco. A estrutura reforça o suporte às forças de segurança pública e amplia a proteção de motoristas, ciclistas e pedestres.

O avanço tecnológico é significativo, com a ampliação do número de câmeras de 20 para 85 em toda a cidade. Ao todo, 65 novos equipamentos foram instalados em pontos estratégicos para reforçar o monitoramento viário.

Foto: Divulgação

A maioria das câmeras é do tipo OCR, voltada ao reconhecimento óptico de caracteres e instalada principalmente em semáforos. Também foram incorporados equipamentos Speed Dome, com maior alcance, posicionados em entradas da cidade e em vias arteriais.

Durante a inauguração, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a relevância do novo centro para o crescimento urbano e o planejamento da mobilidade. Segundo ela, o CCIMU é o maior e mais completo centro de comando de mobilidade do Estado.

A prefeita destacou ainda que o investimento em tecnologia melhora a segurança, a fluidez do trânsito e o uso do tempo pela população. Ela enfatizou a ampliação do controle de semáforos, do transporte coletivo, das caçambas e do monitoramento urbano de forma integrada.

Para o diretor-presidente da Agetran, Paulo da Silva, a nova central representa um avanço significativo para a gestão do trânsito. “Hoje entregamos um centro de controle de trânsito e mobilidade urbana. Tudo o que tinha de velho foi trocado ficando apenas os dados. Os equipamentos agora são todos novos e modernos”.

Com isso, segundo o diretor, o sistema permite respostas mais rápidas às ocorrências e maior integração entre os serviços. “Se um semáforo parar ou desligar, o aviso chega imediatamente aqui na central. Em muitos casos, conseguimos fazer a correção de forma remota. Quando não é possível, a equipe é acionada rapidamente para atendimento no local”.

Foto: Divulgação

SEMÁFOROS, ÔNIBUS E OCORRÊNCIAS SOB CONTROLE

Outro avanço importante é o controle de cerca de 200 conjuntos semafóricos, agora monitorados diretamente pela central. Sempre que um semáforo apresentar falha ou desligamento, um alerta é emitido automaticamente, permitindo correções remotas ou o acionamento imediato das equipes de manutenção.

O CCIMU também integra o monitoramento do transporte coletivo em tempo real, possibilitando o acompanhamento da localização dos ônibus, a identificação de atrasos e uma resposta mais rápida às demandas da população registradas pelo telefone 156 e pelo App Fala Campo Grande.

Além disso, o sistema permite o controle de caçambas e o acompanhamento de situações críticas, como alagamentos e acidentes, especialmente em períodos de chuvas intensas, garantindo maior agilidade no envio de equipes de campo.

O gerente de execução operacional da Agetran, Ideu Vilela Rodrigues, destacou os benefícios da nova estrutura. “Com essa nova estrutura do Centro Integrado, a Agetran tem mais agilidade no atendimento das ocorrências. As equipes fazem o monitoramento das câmeras nas sete regiões da cidade e repassam as informações para as viaturas operacionais de rua”.

Ideu ainda explica que o sistema contribui diretamente para a melhoria do fluxo viário. “Quando há lentidão no trânsito ou algum problema nos semáforos, conseguimos atuar para dar mais fluidez às vias e melhorar o atendimento à população”.

Foto: Divulgação

INVESTIMENTO INTELIGENTE E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

A modernização do CCIMU ocorre como contrapartida do consórcio vencedor da licitação para instalação de radares eletrônicos, cujo contrato é de aproximadamente R$ 47 milhões, sem custo direto adicional para a Agetran. A estrutura opera com cinco servidores e está integrada a sistemas municipais já existentes, como a rede de fibra óptica.

“Dentro do contrato dos radares foi colocado todo esse sistema novo. É um investimento que amplia o monitoramento e a integração com os sistemas de segurança”, explica o diretor Paulo da Silva.

A central também fortalece a atuação conjunta com órgãos como a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil e outras secretarias, ampliando a capacidade de resposta em situações que afetam a mobilidade e a segurança viária.

NOVO CAMINHÃO REFORÇA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Durante a cerimônia, a Prefeitura também entregou um novo caminhão adaptado para manutenção de semáforos, equipado com plataforma elevatória e cabine estendida para transporte de servidores. O veículo é multiuso e permitirá mais agilidade e segurança nos serviços realizados nas vias da Capital.

O investimento foi de R$ 450 mil, com recursos provenientes de multas de trânsito, revertidos diretamente em melhorias para a mobilidade urbana.

MOBILIDADE PENSADA PARA O FUTURO

A prefeita Adriane Lopes destacou ainda que o novo centro representa um investimento no futuro da cidade, com foco na qualidade de vida da população. Resultando na ampliação do monitoramento, o controle inteligente do trânsito e a integração tecnológica que colocam Campo Grande em posição de destaque no Estado.

“Estamos trabalhando a mobilidade na integralidade, trazendo tecnologia, inovação e mais segurança para as pessoas. É uma cidade que cresce todos os dias e precisa de soluções modernas para garantir o direito de ir e vir com qualidade”, afirmou.

Com o novo CCIMU, Campo Grande passa a contar com o maior e mais moderno centro integrado de mobilidade urbana de Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso da gestão municipal com um trânsito mais humano, eficiente e seguro para todos.