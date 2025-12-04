Obras de duplicação e faixas adicionais na BR-163/MS entram em fase de pavimentação

As obras de ampliação da BR-163/MS entram em uma nova etapa com o início da execução da estrutura de pavimento em diferentes pontos da rodovia. A Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração e operação da rodovia, avança com os trabalhos de duplicação em Campo Grande, Jaraguari e Bandeirantes, e também com a implantação de camadas de pavimento das faixas adicionais em Mundo Novo.

Atualmente, as frentes de trabalho estão concentradas em Campo Grande (entre os kms 452 e 460), Jaraguari (entre os kms 510 e 511) e Bandeirantes (entre os kms 535 e 546).

Nessas localidades, as equipes da Motiva Pantanal executam os serviços de implantação das camadas iniciais da estrutura de pavimento, além de drenagem, terraplenagem e implantação de dispositivos de segurança e acessos.

Paralelamente, em Mundo Novo, as faixas adicionais entre os kms 7 e 11 e entre os kms 28 e 31 também avançam com o início das camadas inferiores de pavimento, reforçando o compromisso da concessionária em ampliar a capacidade da via e melhorar as condições de tráfego nos trechos de maior movimentação.

O contrato otimizado, assinado em agosto deste ano junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), garantiu a retomada imediata das obras e a execução antecipada de melhorias estruturais em toda a extensão da rodovia.

As intervenções fazem parte do contrato otimizado de concessão, que prevê mais de R$ 9,3 bilhões em investimentos ao longo dos 29 anos de vigência. Ao todo, estão previstos 203 quilômetros de duplicações, 147 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de marginais, cinco contornos urbanos, passagens de fauna, rede 4G em toda a BR-163/MS e três Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros. O projeto inclui ainda rotatórias, trevos e dispositivos de acesso voltados a aumentar a fluidez e a segurança viária.

“O início da pavimentação marca um novo momento das obras da BR-163/MS. Estamos avançando com ritmo forte em diferentes regiões, garantindo mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas. Cada trecho entregue é um passo importante para uma rodovia mais moderna e eficiente”, afirma Marcus Vinicius Pereira, gerente de Engenharia da Motiva Pantanal.

MOTIVA PANTANAL

A Motiva Pantanal administra a BR-163/MS, cuja extensão é de 845,4 quilômetros, cruzando todo o Estado do Mato Grosso do Sul, desde a divisa com o Paraná, ao sul, na cidade Mundo Novo, até a divisa com o Mato Grosso, ao Norte, na cidade de Sonora. Ao todo, a rodovia passa por 21 municípios, entre eles, a Capital do Estado, Campo Grande. Mais de 1,6 milhão de habitantes são servidos pela rodovia, que tem papel fundamental na logística de transporte da agroindústria, do comércio e do turismo.

Maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a Motiva atua nas plataformas de Rodovias, Trilhos e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 16 mil colaboradores. A Companhia é responsável pela gestão e manutenção de 4.475 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em sua plataforma de trilhos, por meio da gestão de metrôs, trens e VLT, transporta anualmente 750 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende aproximadamente 43 milhões de clientes anualmente. Primeira empresa do Brasil a integrar o Novo Mercado, a Companhia está listada há 14 anos no hall de sustentabilidade da B3.