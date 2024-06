Prefeitura amplia entrega de adubos com apoio do governo

O Programa Agro Forte e Sustentável, que visa dinamizar, fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas do agronegócio de Campo Grande vai ganhar um reforço. É que nesta sexta-feira (14) as empresas Ambiental MS Pantanal e Organics formalizaram uma parceria inédita para doação de fertilizante orgânico com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Parte das 400 toneladas iniciais já tem destino certo: os produtores rurais e urbanos cadastrados na Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Na solenidade de assinatura do termo de convênio, que aconteceu nesta sexta-feira (14), na empresa Organics, que produz o novo fertilizante, 150 toneladas do composto foram entregues. O fertilizante é feito por estercos de bovinos e lodos das Estações de tratamento de Esgoto operados pela MS Pantanal nas cidades do interior do Estado de Mato Grosso do Sul.

Deste total, 36 toneladas já vão ser repassadas para três produtores rurais e urbanos de Campo Grande. Um da Associação dos Moradores da Comunidade Indígena Água Bonita, outro da Associação de Produtores Rurais do Assentamento São Luiz do Mato Grosso do Sul e o último de uma horta com fins lucrativos localizada no Bairro Tiradentes.

“Esta é mais uma iniciativa que vamos poder ampliar com esta nova parceria. O programa Adubando Oportunidades fornece de forma totalmente gratuita adubo e composto orgânico, complementando as necessidades dos agricultores com a promoção de solos mais férteis estimulando o aumento da produção agrícola e dando competitividade para os produtores locais”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior.

O programa Agro Forte e Sustentável tem dois subprogramas: o “Adubando Oportunidades”, que tem como finalidade específica o fornecimento gratuito de calcário, adubo químico e adubo orgânico aos produtores urbanos e rurais de Campo Grande, e o “Patrulha Agrícola Mecanizada, que consiste em um conjunto de máquinas e implementos agrícolas destinados ao atendimento de produtores urbanos e rurais.

Há um ano em funcionamento, o subprograma Adubando Oportunidades cumpre quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e já garantiu a entrega de mais de 720 toneladas de adubo orgânico aos produtores rurais e urbanos. Somente neste mês foram cerca de 100 toneladas.