Prefeitura avança em mais uma fase e conclui Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Civil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e de Gestão (Seges) assinou nesta terça-feira (18), a 3ª e a última fase, concluindo o ajuste de Planos de Cargos e Carreiras da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Ao todo, 960 servidores foram reenquadrados de Segunda Classe a Primeira Classe e da Primeira Classe para a Classe Especial.

O reposicionamento funcional foi aplicado aos servidores que atenderam os requisitos de escolaridade e assiduidade funcional, para os fins de cumprimento de cronograma de implantação de enquadramento na carreira previsto no art.64, inciso l, alínea “b”, e atendimento do percentual mínimo previsto no art.12, inciso ll, ambos da Lei Complementar n.358, de 29 de agosto de 2019.

Conforme o secretário de Segurança e Defesa Social Anderson Gonzaga, a conclusão do Plano é histórica e superou as expectativas da classe. “É um momento histórico, uma vitória muito grande, porque dentro da Lei apenas 30% do efetivo seria enquadrado e sabemos que poderia ter sido cumprido o mínimo de 10% e nem eu seria incluído, mas hoje estamos assinando a história e contemplando 960 servidores. Em janeiro teremos mais 960 vagas para enquadramento daqueles que cumprirem os requisitos como ensino superior e especialização”, explica.

Durante a assinatura, a prefeita Adriane pontuou que a conclusão do Plano foi construída com responsabilidade e diálogo com a categoria. “A Prefeitura está trabalhando desde dezembro para que esse dia chegasse, contemplando não apenas o previsto em lei, mas quase todos os servidores. É a valorização desses servidores que estão servindo essa cidade com tanta responsabilidade e carinho”.

Para a GCM Marta Conceição Ramos Barbosa, a assinatura e conclusão do Plano de Cargos e Carreira é reconhecimento do trabalho da categoria. “Não podíamos estar mais felizes, sou primeira classe e estou como Gestora da Patrulha Maria da Penha, amo meu trabalho e esse momento é muito importante para mim, para nós, realmente o reconhecimento de todo esforço e trabalho empenhados”.

“O sentimento é de gratidão e alegria. A gente entende que há dificuldades para a gente alcançar, mas isso para nós é um grande avanço institucional, para coroar nosso trabalho. Há muitos anos que nós esperamos por isso e o que esse enquadramento vai trazer é um alento, porque o servidor busca melhorias salariais, melhorias na sua qualidade de vida, para levar o seu sustento para isso família. E isso justamente garante a ele essa melhora contínua, melhora ele um ambiente de trabalho mais saudável, onde ele pode se desenvolver e entregar um trabalho de cada dia melhor qualidade para a população”, descreve o GCM, Alexandre Pedroso.

O plano de cargos e carreiras prevê a promoção vertical, de três em três anos, com aumento de salário gradual e escalonamento de responsabilidades à medida em que se é promovido, exigindo para o topo de sua carreira (Inspetor Civil Metropolitano Classe Especial) o ensino superior com pós-graduação específica em Segurança Pública.

Há 14 anos como servidora, a GCM Nelis Vieira Ribeiro será enquadrada na Primeira Classe e comemorou a conclusão. “A expectativa para esse momento era enorme, então é um momento único nas nossas vidas, que vai ter um impacto muito grande, um ganho na renda familiar e na motivação também. Logo mais estarei como inspetora terceira classe”, conclui.

O presidente do sindicato, Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, Hudson Bonfim, ressaltou a importância da promoção para a categoria. “Nós sabemos como essa promoção faz diferença na mesa desses servidores que têm tanto orgulho do que fazem. Eu também sou diretor da Associação Nacional de Guardas com sede em Brasília e recebo muitos elogios de outros Sindicato sobre o que é desenvolvido aqui. 99% das Guardas do país não tem Plano de Cargos e Carreiras e nós temos o nosso e concluído agora”.

Ainda durante o ato, a prefeita Adriane anunciou que o último concurso realizado para cargos do quadro permanente da GCM de 2020, que formalizou 15.330 inscritos, o maior da história deste certame, foi prorrogado por mais dois anos.