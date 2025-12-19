Prefeitura convoca inscritos do Credihabita Solar para entrega de documentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA, publicou ontem, 4ªfeira (17.dez.25) a Portaria nº 458, no Diogrande nº 8.163. O ato torna pública a lista de inscritos no Programa Credihabita – Energia Solar Fotovoltaica.

A convocação é direcionada a quem se inscreveu durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, realizado em agosto. Os convocados devem apresentar a documentação exigida conforme edital publicado no Diogrande nº 8.017, de 8 de agosto de 2025.

A entrega dos documentos ocorre durante o Natal dos Sonhos – 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. O atendimento segue até 23 de dezembro, exceto aos domingos, das 10h às 21h.

O ponto de entrega é a loja localizada na Rua 14 de Julho, nº 2.374, no Centro. O comparecimento dentro do prazo é necessário para continuidade do processo.

Para inscritos com imóveis particulares, é exigido que o imóvel esteja quitado e escriturado. Nesses casos, deve ser apresentada a certidão de matrícula atualizada.

Já os imóveis pertencentes à carteira imobiliária da EMHA precisam ter contrato de financiamento vigente. Também é obrigatória a situação de adimplência.

O Credihabita – Energia Solar Fotovoltaica é regulamentado pela Lei nº 6.123, de 9 de novembro de 2018. O programa busca ampliar o acesso à energia limpa e sustentável.

A iniciativa visa reduzir gastos com energia elétrica e melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas. A relação completa dos convocados e orientações adicionais estão disponíveis no Diogrande.