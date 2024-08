Premiações da 36ª Noite da Poesia acontecem hoje no Teatro Aracy Balabanian

Na noite deste sábado (31), o Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, será palco da 36ª Noite da Poesia. Promovido pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento é uma das principais celebrações literárias do Centro-Oeste, tendo como objetivo estimular a produção poética em todo o Brasil.

O concurso deste ano, que recebeu um número recorde de 1.669 inscrições, premiará as melhores poesias em duas categorias: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses. Em cada categoria, serão reconhecidos três vencedores com prêmios em dinheiro: R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 3.000,00 para o segundo e R$ 2.000,00 para o terceiro. Dáfini Lisboa, presidente da UBE-MS, comenta sobre o impacto do evento: “O recorde de inscrições e a abrangência em outros países mostram como a Noite da Poesia está consolidada dentro do cenário de produção literária nacional”. A solenidade de entrega acontecerá a partir das 19 horas.

Os poemas finalistas serão declamados pelos artistas Aline Calixto, Bruno Moser, Karine Araújo, Febraro de Oliveira, Alê Coelho e Vini Willyan. Sobre a escolha dos declamadores, Dáfini explica: "A UBE-MS selecionou profissionais do teatro e da literatura que se destacam localmente, e essas pessoas vão concorrer ao prêmio de R$ 1.000,00; serão dois vencedores".

PRAÇA DA POESIA

Ryane Leão. Foto: Marcos Alves

Além das premiações, haverá palestra da poeta best seller Ryane Leão, videomapping e poesia na Sala Conceição Ferreira com a artista Natacha K e pocket show com Beca Rodrigues. No dia 31, pela primeira vez na Noite da Poesia, haverá um espaço especial no evento, a Praça da Poesia, com estandes destinados à gastronomia, com presença confirmada do Capivaras Cervejaria e Vivi Pastéis. Haverá também venda de livros dos associados da UBE/MS, criando um ambiente acolhedor para o encontro entre escritores, leitores e entusiastas da literatura. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para mais informações sobre a 36ª Noite da Poesia, incluindo regulamento e detalhes de inscrição, acesse www.ubems.org.br ou siga o perfil no Instagram https://www.instagram.com/ube.ms.

SERVIÇO