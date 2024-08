Presidente Lula nomeia reitora mais votada entre alunos e professores da UFMS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo como a nova reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A nomeação foi oficializada nesta 5ª.feira (29.ago.24), por meio do Diário Oficial da União e tem validade a partir de 27 de outubro, com um mandato de quatro anos. Eis a íntegra.

Camila, que ocupava o cargo de vice-reitora da UFMS, é graduada em Zootecnia e possui doutorado na mesma área. A UFMS, com uma comunidade acadêmica de mais de 33 mil alunos e 45 anos de história, seria a 15ª cidade mais populosa do estado de Mato Grosso do Sul se fosse considerada uma municipalidade. Seu orçamento anual, que desde 2023 ultrapassa R$ 1 bilhão, equivale ao de Corumbá.

Em declaração em 24 de maio nas rede sociais, após a declaração de sua vitória eleitoral, Camila Ítavo expressou seu agradecimento e otimismo: "Hoje é dia de celebrar e agradecer a nossa eleição no Colégio Eleitoral para os cargos de reitora e vice-reitor da UFMS no período de 2024 a 2028. Parabéns aos conselheiros e conselheiras que mantiveram, democraticamente, a escolha da comunidade universitária realizada no dia 10 de maio. Agradecemos aos estudantes, técnicos e professores que nos escolheram com ampla maioria em todos os segmentos na consulta à comunidade, e hoje, no Colégio Eleitoral, com votação acima de 80% na Reitora Camila e no Vice-Reitor Albert".

Camila também fez uma menção aos outros candidatos: "Cumprimentamos os candidatos ao pleito, que participaram com respeito e dignidade neste processo de escolha do novo reitor e vice-reitor para o mandato de 2024-2028. Nossa UFMS se torna mais forte após esse processo democrático e extremamente participativo e reiteramos nossa confiança no presidente Lula e no ministro Camilo Santana em nossa nomeação. Cientes da responsabilidade, reafirmamos nosso compromisso com uma UFMS sempre melhor, pois temos aqueles que a amam e se unem em prol da instituição, que é de todas as pessoas e muito maior do que todos nós! Aqui podemos pertencer, crescer e iluminar, por meio da educação, com respeito e amor, acima de tudo. Nosso muito obrigada!".

Após a nomeação, Camila publicou agradecimento ao presidente Lula no site da UFMS. "É uma honra ser nomeada pelo presidente Lula para ser reitora da nossa UFMS. Estou muito feliz e agradecida a todas as pessoas que participaram desse processo, desde a consulta a comunidade até o envio de toda a documentação para o MEC e para a Presidência da República. Ciente da responsabilidade e da missão que temos em prol do desenvolvimento da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Inclusão e das Pessoas, reafirmo meu compromisso e minha dedicação incondicional em prol da nossa universidade, das pessoas da nossa UFMS e de toda a sociedade", disse.

O reitor Marcelo Turine termina o seu mandato em 26 de outubro deste ano, após oito anos à frente da gestão da UFMS. Ele cumprimentou a professora Camila pela nomeação. “É uma alegria finalizar esse período com a nomeação da professora Camila, que esteve comigo durante todo o nosso mandato. Desejo uma gestão próspera e de muitos resultados positivos para a nossa Universidade e sei que a professora Camila está mais que preparada para conduzir a UFMS pelos próximos anos, para o desenvolvimento competitivo do estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.