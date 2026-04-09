PT nacional e estadual debate políticas públicas de cultura

Dirigentes e ativistas setoriais do PT de Mato Grosso do Sul reuniram-se ontem (3ª feira, 7 de abril, de 2026) com Gabriel Ribeiro e Luisa da Cunha Abbott, membros do diretório nacional e assessores do Ministério da Cultura (Minc).

Eles vieram para tratar das políticas artístico-culturais e do acesso da população às suas produções e manifestações, orientados pelo eixo temático "Cultura e Brasil: Contribuições para a Luta Democrática".

Lideranças do PTMS debatem as políticas culturais em Campo Grande (MS). Foto: Reprodução

Gabriel Ribeiro, assessore do Minc e da Secretaria Nacional de Formação Política do PT, é especialista em Planejamento Estratégico, doutorando em Metodologias de Desenvolvimento Econômico Local e coordenador do Projeto Nova Primavera. Luisa Abbott é coordenadora de Apoio aos Colegiados Setoriais da Coordenação-Geral do Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC) do MinC). Atua na estruturação de reuniões e diálogos com a sociedade civil, incluindo a participação em fóruns interconselhos e rodas de conversa sobre políticas de cultura.

Com a palavra: Caroline Garcia, do Escritório do MinC em MS. Foto: Reprodução

Entre outros militantes, participaram da reunião a superintendente regional do Minc, Caroline Garcia; o encontro o deputado estadual Pedro Kemp; o secretário de Cultura do PT, Válber Noleto; o vice-presidente e o secretário-geral do diretório regional, Vladimir Ferreira e Agamenon do Prado, artistas plásticos, atores, escritores, produtores culturais e representantes de outros segmentos.