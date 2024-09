Reunião garante acesso alternativo a propriedades após rompimento de barragem

Após uma reunião realizada entre membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), representantes de órgãos públicos e a comissão de moradores, a Prefeitura Municipal de Campo Grande executou um trabalho emergencial para restaurar o acesso a várias pequenas propriedades da região, em uma via que estava interrompida.

Além disso, o trânsito na BR-163, que estava parcialmente bloqueado, foi completamente liberado na última sexta-feira, 30 de agosto.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul criou um Gabinete de Crise após o rompimento da barragem no município de Jaraguari, ocorrido no dia 20 de agosto, com o objetivo de coordenar as ações emergenciais, discutir as causas do desastre e assegurar a responsabilização adequada.

Em resposta ao desastre, o MPMS, que foi uma das primeiras instituições a prestar assistência direta às vítimas, não só solicitou a recuperação imediata da via, mas também enviou uma equipe para distribuir cestas básicas às famílias afetadas e realizou uma reunião para garantir que os direitos dessas famílias sejam respeitados.