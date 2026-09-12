Vander articula reunião no Planalto após temporal

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) articulou uma reunião no Palácio do Planalto para buscar apoio do Governo Federal a Campo Grande após o temporal que atingiu a Capital na 5ª feira (10.set.26).

A agenda está marcada para a próxima 3ª feira (15.set.26), às 10h, em Brasília, com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães.

Vander convidou a prefeita Adriane Lopes, que já confirmou presença, o governador Eduardo Riedel e um representante da Câmara Municipal.

A ideia é reunir representantes das diferentes esferas do poder público para apresentar ao Governo Federal a dimensão dos prejuízos e as demandas mais urgentes da Capital.

A reunião ocorrerá na próxima semana para que as equipes tenham tempo de concluir o levantamento dos estragos e dimensionar os prejuízos causados pelo temporal.

Os dados também devem subsidiar a avaliação sobre um eventual decreto de calamidade pública e os pedidos de apoio que serão encaminhados ao Governo Federal.

“Agora é hora de unir forças e buscar respostas rápidas para Campo Grande”, afirmou Vander.

O temporal atingiu Campo Grande com ventos superiores a 85 km/h, derrubou árvores e postes, destelhou imóveis, provocou alagamentos, bloqueou ruas e causou danos à rede elétrica.

Milhares de descargas atmosféricas foram registradas durante a tempestade. Mais de um dia depois, moradores de diferentes regiões da Capital ainda permanecem sem energia.