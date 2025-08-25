Véspera do aniversário de Campo Grande tem atendimento da Funsat com mais de 1.800 vagas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) informa que estará com atendimento normal na próxima segunda-feira (25), véspera do aniversário de Campo Grande, das 7h às 17h, em sua Agência de Intermediação de Emprego.

Na data, serão oferecidas 1.886 vagas distribuídas em 153 profissões diferentes, disponibilizadas por 207 empresas da Capital. Entre os destaques do quadro geral estão: açougueiro (41), atendente de lanchonete (4), auxiliar de operação (105), consultor de vendas (10), operador de caixa (245), magarefe (50), profissional de Educação Física com foco na saúde (12) e soldador (4).

Além disso, a Funsat divulga 1.179 vagas com perfil aberto, voltadas à captação para treinamento remunerado. Entre elas, oportunidades para ajudante de eletricista (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (83), auxiliar de logística (34), coletor de lixo (20), repositor em supermercados (34) e servente de obras (14).

O setor de atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) conta com 15 vagas distribuídas em oito funções, incluindo auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar administrativo (2), porteiro (1) e agente de saneamento (1).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com funcionamento das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, ou pelo perfil institucional no Instagram: @funsat.cg.

Na página da Prefeitura de Campo Grande veja o painel completo: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/