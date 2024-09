Ao vivo: Lula reúne os Três Poderes e anuncia pacote contra os incêndios

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu-se nesta 3ª.feira (17.set.24), com os representantes dos Três Poderes: presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para debater o avanço do fogo no Brasil, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O Brasil registrou 2.329 focos de incêndio na 2ª feira (16.set). Os dados são do sistema BDQueimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), divulgados nesta 3ª feira (17.set). A Amazônia concentra a maior parcela das ocorrências, com 1.378 – ou 59,2%.

REUNIÃO DE ONTEM

Na segunda-feira, 16 de setembro, Lula havia se reunido com sua equipe de governo, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), além dos representantes do Ibama, ICMBio e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa. Na parte da tarde de ontem, Lula se reuniu com Marina Silva, Paulo Pimenta, Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Rui Costa (Casa Civil).

Durante a reunião, foi apresentado um diagnóstico detalhado da situação atual das queimadas. O governo planeja anunciar novas medidas após o encontro com os líderes dos Três Poderes, com ações programadas para serem implementadas ao longo da semana. O foco será conter e prevenir os incêndios, muitos dos quais são causados por atividades criminosas.

Paulo Pimenta destacou a importância da colaboração entre os Poderes: “A reunião é uma oportunidade para um diálogo conjunto, compartilhando responsabilidades, uma vez que algumas ações vão além da competência do governo federal”, explicou. Ele também mencionou que o ministro Rui Costa está em contato com os governadores para discutir a questão e que uma reunião com eles poderá ocorrer ainda esta semana, dependendo da disponibilidade.

Além dos líderes do Executivo e Legislativo, a reunião também contará com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, conforme noticiado pelo portal Metrópoles.

Recentemente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou mais de 184 mil focos de incêndio, um aumento de 104% em relação ao ano passado. Em setembro, foram identificados mais de 57 mil focos, com os maiores números em Mato Grosso, Pará e Tocantins.

No domingo, 15 de setembro, o presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília, que sofreu um incêndio de grandes proporções. A área afetada gerou preocupações significativas, e a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a causa do incêndio. Até o momento, a PF abriu mais de 50 inquéritos para apurar suspeitas de ações criminosas relacionadas às queimadas.