Em cerimônia oficial, Deputado Vander anuncia R$ 3,5 milhões para a UFMS

O deputado federal Vander Loubet (PT/MS) garantiu mais de R$ 25 milhões em recursos para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ao longo dos últimos dez anos.

Segundo o deputado, os investimentos beneficiaram mais de 40 projetos estratégicos que transformarão o cenário acadêmico e comunitário no estado.

Para 2025, serão aplicados R$ 3,5 milhões em cerca de 15 novos projetos.

A cerimônia de lançamento dos projetos ocorrerá no dia 7 de abril, às 9h, no auditório da UFMS, em Campo Grande. A reitora Camila Ítavo, gestores universitários, pesquisadores e líderes comunitários estarão presentes.

PROJETOS DE DESTAQUE

Entre os projetos destacados, está o Mercado Escola/Extensão. Ele capacita pequenos produtores rurais em técnicas modernas de comercialização e gestão.

"Este projeto é um exemplo de como unir conhecimento acadêmico com as necessidades reais do campo", disse o deputado Vander Loubet.

Na área de saúde, o projeto de Manipulação de Medicamentos na Farmácia Escola amplia o acesso a medicamentos essenciais para populações carentes.

O projeto "Horta na Aldeia" leva técnicas sustentáveis de agricultura para comunidades indígenas, promovendo segurança alimentar e geração de renda.

"Estamos plantando hoje o que colheremos amanhã: autonomia, dignidade e desenvolvimento sustentável", afirmou Loubet.

Outro projeto inovador, chamado "Água Dura", busca transformar água salobra em potável na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ele garante um abastecimento de qualidade para a comunidade.

“Além de melhorar o acesso à água potável, o projeto contribui para a sustentabilidade hídrica da região, promovendo mais saúde e bem-estar para a população”, destacou Loubet.

O Projeto de Desenvolvimento Cultural da UFMS segue fortalecendo a identidade sul-mato-grossense com festivais, exposições e circulação de artistas locais.

"Esses R$ 25 milhões representam muito mais do que números, são investimentos em conhecimento, em oportunidades e no futuro de Mato Grosso do Sul", concluiu Vander Loubet.

