Aquidauana: Mauro Atlantico é eleito prefeito e terá 3 vereadores na Câmara

Mauro do Atlantico, do PSDB, foi eleito prefeito de Aquidauana (MS) com 14.692 votos, 59,89% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Atlantico derrotou Sandro Azambuja (AVANTE), que obteve 9.448 votos, 38,51% dos votos válidos e

Gilvan Fernandes (PSOL), que obteve 392 votos, 1,60% dos votos válidos.

O prefeito contará com apoio de 3 vereadores na Câmara, eleitos pela legenda tucana. Eis a lista de vereadores eleitos em Aquidauana:

Seu Nilson ( PSDB) - 1.297 votos;

Professora Wil (PP) - 1.189 votos;

Wezer Lucarelli (PSDB) - 1.133 votos;

Everton Romero (PSDB) - 912 votos;

Reinaldo Kastanha (PSD) - 866 votos;

Renato Bossay (PP) - 749 votos;

Valter Neves Caburé (PP) - 746 votos;

Sargento Cruz (PT) - 746 votos;

Fred Frank (PSD) - 741 votos;

Montana (PT) - 633 votos;

Marquinhos Taxista (PL) - 543 votos;

Edenilson Dittmar Jr Pró Criad (PV) - 537 votos;

Ana Saravy (PV) - 491 votos.

A eleição em Aquidauana teve 26.474 votos totais, o que inclui 1.057 votos brancos, 3,99% dos votos totais, e 885 votos nulos, 3,34%.

A abstenção foi de 10.506 eleitores, 28,41% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao