Bandeirantes: Álvaro Urt é eleito prefeito e terá 3 legisladores na Câmara

Álvaro Urt, do PSDB, foi eleito prefeito de Bandeirantes (MS) com 2.087 votos, 38,45% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Urt derrotou quatro adversários para conquistar a cadeira do executivo. Celso Abrantes (PSD), ficou em segundo lugar com 1.692 votos, 31,17% dos votos válidos. Gustavo Sprotte (PP) ficou na terceira colocação com 1.618 votos, 29,81% dos votos válidos e Marcelo Severo (AGIR) ficou na quarta colocação obtendo apenas 31 votos, 0,57% dos votos válidos.

Se considerar que a vice-prefeita eleita em Bandeirantes Tatiane Miyasato, é do MDB, Urt terá 3 legisladores apoiando sua gestão na Câmara. Eis a lista dos vereadores eleitos em Bandeirantes:

Jair Pereira (PP) - 313 votos; Maisa Ramos (PP) - 308 votos; Marcelo Abdo (PP) - 296 votos; Gelson Guimarães (PSD) - 251 votos; Mario do Dezoito Horas (PSDB) - 240 votos; Zulene Diniz (PSDB) - 232 votos; Valdir Péries (União) - 185 votos; Diego Gauber (PSD) - 164 votos; Dr Cabeça (MDB) - 163 votos.

A eleição em Bandeirantes teve 5.546 votos totais, o que inclui 41 votos brancos, 0,74% dos votos totais, e 77 votos nulos, 1,39%.

A abstenção foi de 1.402 eleitores, 20,18% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao