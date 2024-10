Bataguassu: Wanderleia Caravina é eleita prefeita e terá 5 vereadores na Câmara

Wanderleia Caravina, do PSDB, foi eleita prefeita de Bataguassu (MS) com 11.025 votos, 75,81% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ela derrotou Baiano da Madeireira (PT), que obteve 3.144 votos, 21,62% dos votos válidos e Rui Spínola Barbosa (DC), que obteve 373 votos, 2,56% dos votos válidos.

Se considerar que o vice-prefeito eleito em Bataguassu, Cleyton Silva, é do PP, a prefeita terá 5 vereadores ao seu lado na Câmara. Eis a lista dos vereadores eleitos em Bataguassu:

Glauber da Karazawa, PSDB, 669 votos;

Eliane, PSDB, 592 votos;

Marcelo Goes, União, 530 votos;

Mauricio do XV, PSDB, 513 votos;

Renatinho, PSDB, 475 votos;

Nivaldo Reis, Republicanos, 449 votos;

Nivaldo Marques, Pode, 426 votos;

Cesar Martins, MDB, 380 votos;

Leandro Menezes, Pode, 352 votos;

Marcio da Farmácia, PP, 301 votos;

Professor Fabio, Pode, 301 votos.

A eleição em Bataguassu teve 14.994 votos totais, o que inclui 187 votos brancos, 1,25% dos votos totais, e 265 votos nulos, 1,77%.

A abstenção foi de 4.335 eleitores, 22,43% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao