Bolsonaro dormia com um cilindro de oxigênio (vídeo)

Quando mandatário ocupante do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro (PL), mantinha um cilindro de oxigênio ao lado de uma das camas na qual repousava. A primeira-dama Janja, esposa do atual presidente Lula (PT), mostrou o quarto principal da residência oficial, que era usado por Bolsonaro e Michelle.

Jair Bolsonaro é negacionista e sempre deixou claro que não acreditava nos efeitos da Covid-19, entre eles, a falta de ar causada pela doença. Em lives, Bolsonaro imitou aos risos como as pessoas ficariam se não usasse hidroxicloroquina — fármaco sem eficácia contra Covid-19, mas que foi defendido como caminho para cura por Bolsonaro e seus radicais de extrema direita.

A retórica de manter um cilindro de gás na residência oficial também contrasta com o momento em que Bolsonaro deixou centenas de pessoas morrerem sem oxigênio em Manaus, por não socorrer o Estado, com o aparato federal. Na época, Eduardo Pazuello chegou a revelar que Bolsonaro ordenou em uma reunião ministerial que nada era para ser feito. Isso resultou na morte de centenas de pessoas por insuficiência respiratória, um dos sintomas da Covid-19.

O ESTRAGO

Janja revelou o cenário na 5ª.feira (5.jan.23), denunciando o estado em que o Alvorada foi deixado pela família Bolsonaro. Ela mostrou à reportagem do GloboNews que há danos nos tapetes, janelas quebradas e obras de arte faltando na residência. Há estragos também na sala de estado, usada para reuniões, que está com assoalho solto e quadros danificados pelo sol.

Janja visitou o imóvel na 3ª.feira (3.jan.23) e disse que ela e Lula ficaram decepcionados com a falta de conservação. O Alvorada deve passar por reforma nos próximos dias, já que a condição em que o imóvel está atrasou a mudança do casal.