Brigando pelo "ArNoBusão", Landmark assina CPI contra o Consórcio Guaicurus

O vereador Landmark Rios (PT) assinou e apoia a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte público na Capital.

Crítico ferrenho do serviço prestado pelo Consórcio, que, segundo ele, "não tem atendido as necessidades da população e continua fazendo o que bem entende com o transporte público de Campo Grande”, o vereador tem se destacado pela briga para que haja ar-condicionado em todos os ônibus do transporte coletivo da Capital sul-mato-grossense. “Eu venho trabalhando contra os abusos de conjunto de empresas, apresentei o projeto e estamos na campanha ‘ArNoBusão’, que visa dar conforto básico aos usuários do transporte coletivo”, explicou Landmark.

A instalação da CPI ganhou força após o novo aumento na tarifa do transporte coletivo, que passou para R$ 4,95. A comissão contou com 11 assinaturas a altura que foi protocolado, uma a mais que o número mínimo necessário para sua formalização. "Esse aumento na tarifa é um reflexo da falta de compromisso do Consórcio com a qualidade do serviço. O transporte público de Campo Grande não merece mais aumento, mas sim uma melhora significativa, especialmente quando vemos uma frota velha, malconservada e sem ar-condicionado. Não é aceitável que os usuários paguem uma tarifa tão alta para um serviço que não oferece nem o mínimo de conforto", criticou o vereador.

Vereador Landmark esteve em manifestação contra o aumento da tarifa em Campo Grande | Foto: Tero Queiroz

No encalço de apoiar a CPI, o legislador disse que vai continuar na busca pela aprovação do projeto de lei que obriga as empresas gestoras do transporte público de Campo Grande a instalar sistemas de ar-condicionado em todos os ônibus. "Esse Consórcio está aí, mas pode sair e entrar outro e fazer a mesma coisa, judiar da população da nossa cidade que merece no mínimo um transporte digno. Não podemos permitir que em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento que temos, as pessoas continuem sendo tratadas dessa forma. O transporte público deve ser moderno, eficiente e confortável. Nosso mandato vai lutar por isso nesses quatro anos", completou Landmark.

Com a força das novas lideranças e a união de diferentes correntes políticas, a instalação da CPI do Consórcio Guaicurus deve ser um dos principais temas da atual legislatura, representando uma importante vitória para a sociedade. "A instalação da CPI é um passo fundamental. Agora, o Consórcio vai ter que dar explicações sobre a qualidade do serviço que oferece e os motivos que o levam a cobrar tarifas tão altas, sem entregar aquilo que o cidadão merece. Vamos continuar lutando para garantir que o transporte coletivo seja realmente de qualidade, que atenda às necessidades de todos e que respeite os direitos da população", finalizou Landmark.