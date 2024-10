Câmara renova 48,2% com duas mulheres e 27 homens na Capital

Campo Grande (MS) realizou neste domingo (6.out.24) as eleições para a Câmara Municipal resultando na escolha de 29 vereadores, sendo 15 reeleitos e 14 novos legisladores. Portanto, houve uma mudança de aproximadamente 48,28% nas cadeiras.

A íntegra da apuração do 1º turno: https://www.msnoticias.com.br/apuracao

Dentre o total de legisladores eleitores há apenas duas mulheres: Luiza Ribeiro (PT), reeleita com 4.782 votos e Ana Portela (PL), eleita com 4.576 votos. Portanto, a presença feminina na Câmara representa aproximadamente 6,90%.

No ranking dos mais votados foi o ex-prefeito da Capital Marquinhos Trad (PDT), eleito com 8.567 votos.

O segundo mais votado foi Rafael Tavares (PL), eleito com 8.128 votos. Ele era deputado estadual, mas teve o mandato cassado devido ao seu partido anterior, o PRTB, ter aplicado um golpe na cota feminina em 2022, como mostramos aqui.

Carlão 'Comunitário Mesmo' (PSB) e Sílvio Pitu (PSDB) seguiram na lista, sendo reeleitos com 6.912 e 6.409 votos, respectivamente.

Veterinário Francisco (União) e Fábio Rocha (União), seguem no ranking dos sete mais votados eleitos com 6.371 e 6.314 votos, respectivamente. Professor Riverton (PP) também garantiu sua vaga, sendo reeleito com 6.271 votos.

A eleição também trouxe à Câmara os seguintes candidatos: