Candidato a assassino de petistas, empresário de Campo Grande é denunciado à Polícia Federal

Autor de graves e contundentes ameaças de morte a militantes do PT, nas quais insinua sua disposição para o ato e incita a quem queira fazer o mesmo, o microempresário campograndense Luiz Paulo Lemos Castelluccio foi denunciado nesta quarta-feira, 24, à Polícia Federal.

O presidente do Diretório Estadual do PT, deputado federal Vander Loubet, formalizou uma notícia-crime à Superintendência Regional da PF.

Foto: Reprodução

O caso começou quando um jolrnalista, Otávio Neto, criticou em seu podcast seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militantes de extrema-direita. Segundo o jornalista, em vez de distribuirem a quem precisa, preferem queimar e destruir chinelos da marca Havaianas como protesto contra um vídeo, no qual a atriz Fernanda Montenegro sugere às pessoas para iniciar o ano novo com os dois pés e não com o pé direito.

Ao comentar a crítica de Otávio Neto, o microempresário dispara pesadas ofensas com frases de baixo calão contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o PT e a esquerda. E reforça os ataques com ameaças de morte, manifestando-se pelo extermínio de petistas e incentivando os que o apoiam a que façam o mesmo. Para ilustrar a ameaça, ele mencionou o "exemplo" de Israel no extermínio do Hamas. No Facebook, Castelluccio publica fotos com alguns de seus amigos, entre eles o deputado estadual bolsonarista João Henrique Catan (PL), defensor do livre armamento.

O deputado federal Vander Loubet formalizou uma notícia-crime à Superintendência Regional da PF | Foto: Reprodução

ELIMINAÇÃO FÍSICA

Na denúncia, feita com documentos - principalmente o vídeo de Otávio Neto e as postagens de Castelluccio -, o PT-MS assinala que o microempresário "emprega linguagem violenta, hostil e explicitamente exterminatória, fazendo referência à eliminação física de pessoas identificadas por sua orientação política (petistas), utilizando o termo extermínio e expressões correlatas, o que evidencia incitação à violência, ameaça coletiva e estímulo à prática de crimes graves contra a vida".

O PT alinha cinco declarações e conteúdos verbais que atestam a conduta criminosa no texto de Castelluccio. São estes:]

Faz referência explícita à guerra entre Hamas e Israel, valendo-se de um conflito armado internacional, marcado por extrema violência e mortes em larga escala, como parâmetro simbólico para justificar, naturalizar ou estimular a eliminação de adversários políticos no contexto interno brasileiro; Emprega linguagem de extermínio e incitação à violência política, dirigindo-se a pessoas identificadas por sua orientação ideológica (petistas); Profere ameaça direta e literal, ao afirmar, de forma expressa, que “VAI DAR MORTE” a quem “desafiá-lo” ou se opuser, caracterizando promessa concreta de mal injusto e grave, apta a causar temor real e imediato;] Ofende a honra e a dignidade de terceiros, utilizando expressões injuriosas e desqualificadoras, sem qualquer lastro fático; Imputa, de forma genérica e irresponsável, corrupção ao Poder Judiciário e à Suprema Corte, desacreditando instituições republicanas, sem apontar fatos, provas ou decisões específicas, o que agrava sobremaneira a repercussão social da conduta.

INTENÇÃO ASSASSINA

Não há como maquiar ou ignorar as intenções criminosas, com apelo a assassinato (extermínio), nas palavras de Castelluccio. A intenção é clara e ob jetiva, vai além do contraditório argumentativo e democrático e chega ás raias da intolerância, do ódio e da vocação destruidora de mentalidades que não sabem conviver em paz com as divergências.

"Infelizmente, estamos lidando com a barbárie. E a direita n ão pode ser toda enfiada no mesmo balaio desses malucos, como já classificou o ex-presidente. Mas os extremistas de direita estáo aí, com as armas na língua e nas mãos", comentou Vander. O ex-deputado federal e advogado Fábio Trad também foi agredido e ameaçado por Castelluccio, que o acusou de defender bandidos do Rio de Janeiro e de ter sobrinho traficante.

"Trata-se de um crime político e com nítido propósito ameaçador. Além disso, há calúnias e difamações, porque eu nunca tive sobrinho envolvido em tráfico, bem como não defendi os `bandidos´ do Rio de Janeiro’. Este indivíduo responderá pelos seus atos perante a justiça”, assegurou Fábio, que é pré-candidato do PT ao governo.

Segundo os dicionários, o primeira significado do verbo transitivo direto "exterminar" é "destruir de maneira cruel" ou "eliminar por morte". O empresário é sócio de uma microempresa, a Tonon & Castelluccio Ltda. Com 20 anos de existência, sua atividade principal são serviços de comunicação multimídia, estabelecida no centro comercial da cidade.

CONFIRA AS DECLARAÇÕES NAS POSTAGENS DE CASTELLUCIO:

"(...) também discordo em jogar no Lixo um material que paguei com meu dinheiro. Agora tenho que ficar Puto da vida contigo quando vocês do Partido das Trevas, que só sabem ser, JUMENTOS, LACRADORES, LADRÕES e principalmente FILHOS DA PUTA que não respeita {sic}nada e ninguém!!! Já cansei de falar, a Direita tem que fazer com vocês o que Israel está fazendo com o Hamas! EXTERMINAR, não abrem mão do cessar fogo - enquanto existir 1 ser desse respirando. Só assim esse País vai viver em paz. Vocês se fazem de vítima, mas compram Juízes, Compram a Suprema Corte".

""Estou de peito aberto como respondi postagem do Fábio Trad, que defendeu os Bandidos do RJ. Quem tem sobrinho Traficante, tem que defender Bandidos mesmo”. Não satisfeito, Castellucio ainda deu sua versão para o significado da sigla STF: "Só Tem Filhos da Puta".