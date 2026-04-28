Padilha e Vander anunciam frota histórica a 17 municípios de MS

A saúde pública em Mato Grosso do Sul vive um momento histórico de renovação e expansão. Numa articulação direta do deputado federal Vander Loubet (PT) com o Ministério da Saúde, 17 municípios foram contemplados com uma nova frota de veículos e recursos imediatos para infraestrutura. As entregas fazem parte do programa federal "Agora Tem Especialistas: Caminhos da Saúde".

O investimento é composto por um pacote de 3 ambulâncias de suporte avançado, 13 micro-ónibus acessíveis e 1 van, além da libertação de recursos financeiros para a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

O Ministro da Saúde destacou a importância da parceria com o parlamentar sul-mato-grossense para viabilizar estas conquistas. Em vídeo, o ministro elogiou a proatividade de Vander:

"Agora tem especialista em novidade no Mato Grosso do Sul, Vander Loubet. Estão chegando novos veículos do 'Caminhos da Saúde'. São vans, micro-ônibus e ambulâncias para transportar com dignidade pacientes e seus familiares para tratamento em outras cidades. E já caiu o PIX para as prefeituras construírem novas unidades base de saúde e novos centros de atenção psicossocial. É o governo do presidente Lula, cuidando da saúde do povo do seu estado", afirmou Padilha.

Confira o vídeo no Instagram do MS Notícias clicando AQUI.

Na sua conta na rede social no Instagram, o deputado Vander Loubet, disse que a chegada destes veículos representa mais do que uma renovação de frota; representa humanização.

"Quero agradecer ao meu amigo e ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por mais uma iniciativa que chega para fortalecer a saúde em Mato Grosso do Sul. Serão 17 municípios contemplados, ampliando o acesso, dando mais agilidade e garantindo dignidade no atendimento à nossa população. É o governo Lula, junto com o nosso mandato, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa", declarou.

Abaixo, confira a relação completa dos municípios e os veículos destinados através da articulação parlamentar:

Município Veículo Entregue Finalidade Principal Antônio João 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Bataguassu 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Bela Vista 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Bonito 1 Van Transporte de pacientes e social Eldorado 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Japorã 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Jaraguari 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Jardim 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Maracaju 1 Ambulância Suporte de urgência e emergência Naviraí 1 Ambulância Suporte de urgência e emergência Nioaque 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Paranhos 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Porto Murtinho 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Ribas do Rio Pardo 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Rio Brilhante 1 Ambulância Suporte de urgência e emergência Tacuru 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social Três Lagoas 1 Micro-ónibus Transporte de pacientes e social

Além dos veículos, a confirmação do repasse direto ("PIX") para as prefeituras permitirá o início imediato de obras de infraestrutura.

A construção de novas UBS e CAPS visa descentralizar o atendimento especializado e oferecer suporte psicológico e psiquiátrico de qualidade nas diversas regiões do estado.