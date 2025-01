Carlão celebra legado ao deixar presidência da Casa de Leis: 'Democratizamos!'

Em entrevista ao MS Notícias na noite de quarta-feira (1.jan.25), antes da eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande (MS), o vereador reeleito Carlos Augusto Borges (PSDB) fez um balanço de sua gestão à frente do Legislativo. Com um mandato de quatro anos como presidente, Borges destacou o trabalho realizado e as conquistas alcançadas durante seu período de liderança.

Questionado sobre qual considera o principal legado de seu trabalho como presidente da Casa de Leis da Capital de MS, Carlão pontuou: “Nós democratizamos as questões, como as relacionadas à comunidade, à mulher e ao servidor. Criamos um plano de carreira para o servidor da Câmara, algo que era um sonho de mais de trinta anos. Implementamos o painel de votação e a TV Câmara, proporcionando mais transparência e acessibilidade para o público”.

Um dos aspectos que Carlão ressaltou com orgulho foi a construção de um ambiente de diálogo e harmonia com os demais poderes. “Sempre abrimos as portas da Câmara e o gabinete do presidente para toda a sociedade. Não tivemos nenhum problema jurídico, nenhum problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, nem com o Executivo. A nossa gestão foi marcada pelo entendimento e pela busca constante de diálogo entre os poderes, com o objetivo de preservar a harmonia e o bom funcionamento da cidade.”

Durante seu tempo à frente da presidência da Câmara, Carlão também frisou que procurou fortalecer a relação institucional e promover a integração entre os diversos setores. Para ele, a aproximação com a sociedade foi uma das marcas de seu mandato. "Sempre buscamos estreitar os laços com a população e com os servidores. Estivemos atentos às necessidades da cidade e das pessoas que mais precisam do poder público. O trabalho na Câmara foi pautado pela ética, pela transparência e pela confiança mútua entre os vereadores e a população", complementou.

Revelando seu voto na chapa do vereador Papy como presidente, o então chefe da Casa de Leis destacou: “O processo eleitoral para a eleição da nova Mesa Diretora é democrático e reflete a vontade da maioria. Espero que a nova composição continue com o mesmo espírito de cooperação e dedicação que procuramos cultivar ao longo dos últimos quatro anos", prospectou.

Carlão concluiu reforçando que, apesar de não estar na Presidência da Casa, manterá seu compromisso com os projetos importantes para a cidade. “Campo Grande precisa continuar avançando. A Câmara é um espaço essencial para o fortalecimento da democracia e da cidadania. Acredito que, com o diálogo e a transparência, conseguiremos juntos construir uma cidade cada vez melhor para todos", concluiu.