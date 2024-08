Carlos Bernardo e Nady Lobato pregam mudança de verdade na gestão de Ponta Porã

Uma mudança de verdade. Este é o compromisso que vem atraindo e multiplicando as adesões em torno das pré-candidaturas do empresário Carlos Bernardo e da cantora Nady Lobato na disputa sucessória de Ponta Porã. Ele, do PDT, para prefeito, e ela, do PT, para vice, juntamente com o PCdoB, confirmaram a aliança durante ato político nesta terça-feira, 06, no auditório do Grand Park Hotel, em Campo Grande.

A coligação foi construída por lideranças de prestígio no Estado, entre elas o deputado federal Vander Loubet, o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT; a professora Iara Cuellar, do PCdoB; e o atual superintendente regional do Incra, Paulinho Roberto Silva. Na semana passada, as direções regionais dos três partidos selaram o entendimento.

O lançamento da pré-candidatura de Carlos Bernardo provocou no município fronteiriço uma grande repercussão, com reflexos positivos, segundo indicam dirigentes partidários e vários interlocutores políticos, sociais e da sociedade organizada.

IMPULSOS

Três fatores são avaliados como impulsos decisivos para a crescente inserção popular da chapa Carlos Bernardo-Nady: a credibilidade de um empresário vitorioso, diretor executivo da UCP (Universidade Central do Paraguai), idealizador da Faculdade de Medicina em Pedro Juan Caballero e outras iniciativas que promovem esta parte da fronteira Brasil-Paraguai; a possibilidade de Ponta Porã ter um prefeito alinhado com o governo do presidente Lula, amigo e apoiador do pré-candidato; e a vontade da população em busca de um novo modelo de gestão, capaz de resolver os problemas acumulados nos últimos 20 anos.

Segundo Vander Loubet, os ingredientes para fazer a mudança já constam do histórico de Carlos Bernardo. “Ele tem os predicados para liderar as transformações necessárias, sem desmerecer quem quer que seja. O Carlos e a Nady querem uma campanha propositiva, limpa e focada em programas, porém estão prontos para os debates”, afirmou.

O deputado Zeca do PT, assim como os demais articuladores desta aliança, enalteceu a grandeza de quem ajudou a viabilizar a chapa, como o vereador Edinho Quintana. Ele seria o candidato petista, porém abriu mão para favorecer o projeto da frente dos três partidos. “Apesar de vivermos uma conjuntura de polarização política e ideológica, o Carlos Bernardo não cai nos vãos escuros desse embate. Ele propõe claridade, argumentação e compromissos, além, evidentemente, de estabelecer diferenças. E sabe que contar com o apoio do presidente Lula faz uma enorme diferença a seu favor”, acentuou.

PAPEL DA MULHER

A pré-candidata a vice-prefeita reforça o apelo da sensibilidade e do papel da mulher na elaboração e execução de políticas públicas humanistas, de gênero e de inclusão. Segundo Nady, o desafio de entrar na política e ocupar seus espaços é um desafio gigantesco da mulher, não para competir com os homens, mas para exercer o direito de cumprir seus papéis nos ambientes de decisão.

Ligada às artes e às agendas de promoção humana, ela destaca alguns pontos prioritários que serão apresentados e debatidos por ela e por Carlos Bernardo, como a reativação da Funcesp (Fundação de Cultura e Esporte), o fortalecimento e o incentivo à produção cultural, a preservação de todo o patrimônio histórico e a atração de empresas e investimentos que possam gerar empregos para todas as faixas da população.

RENOVAÇÃO E MODERNIDADE

Carlos Bernardo explica que o programa de governo vai reunir ideias da coligação e sugestões que serão colhidas em todos os espaços populares. Uma das metas é o Hospital Binacional da Fronteira, com participação da Itaipu. O ambicioso projeto, cultivado por Carlos Bernardo há dois anos, visa atender às comunidades brasileiras e paraguaias e já ganhou a simpatia do Planalto. A instituição de uma Central de Projetos Estratégicos na prefeitura é outra solução que será implementada, com o objetivo de criar, estruturar melhor e até requalificar obras e investimentos pagos pelo poder público.

Também serão prioridades a execução de serviços públicos com atendimento humanizado, ensino com banco de inteligência para fomentar e despertar vocações, implantação de Distrito Industrial com infraestrutura operacional e leis de incentivo e atração de investimentos internos e externos, criar o Programa de Arranjos Produtivos Locais e estendê-los ao campo e aos distritos, como Sangapuitã e Itamarati, para potencializar a geração de empregos e renda.

De acordo com Carlos Bernardo e Nady, é necessário ter uma nova e mais abrangente política pública de turismo. “Fizeram para o município um calendário e um roteiro tímidos, reduzindo e isolando Ponta Porã como se fosse uma peça solta, quando é, na verdade, um polo regional, que engloba várias cidades vizinhas do Brasil e do Paraguai. É preciso redimensionar Ponta Porã e tratá-la de acordo com sua grandeza”, enfatiza.

Estar alinhado ao governo federal e ter feito campanha para Lula, ressalva o pré-candidato, não significa que sua gestão olhará apenas para um segmento político ou ideológico. “Será uma gestão de todos, não importa o partido. Prevalecerá sempre o interesse público. Porque quando não se governa para todos não existe grandeza e nem soluções para os problemas de toda a população”, finalizou.