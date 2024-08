Chapadão do Sul tem corrida eleitoral com candidatos milionários

Em Chapadão do Sul, município de Mato Grosso do Sul com 30,9 mil habitantes, dois candidatos se destacam por sua fortuna na corrida pela Prefeitura.

Jocelito Krug (PSDB), ex-prefeito por dois mandatos, é o mais rico da eleição com um patrimônio declarado de R$ 107,2 milhões. Krug, que começou sua trajetória política em 2004, viu seu patrimônio crescer exponencialmente desde então, quando não possuía bens. Em 2008, seu patrimônio era de R$ 8,1 milhões, e agora, após um período afastado da política, retorna com um aumento de 1.209%.

O segundo candidato mais rico é Walter Schlatter (PP), com uma fortuna de R$ 92,5 milhões. Schlatter, produtor rural e atual presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, teve seu patrimônio triplicado nos últimos oito anos. Em 2016, quando se candidatou pela primeira vez, seu patrimônio era de R$ 32,8 milhões. A herança recebida recentemente de seu pai, que incluía diversas fazendas e imóveis, contribuiu para esse crescimento.

Natalina Luiz de Lima, conhecida como Drª Natalina (PT), é a terceira candidata mais rica na disputa, com um patrimônio de R$ 1,3 milhão. Esta é a sua primeira tentativa na política.

Por outro lado, Abel Lemes (União Brasil), o candidato com o menor patrimônio, declarou bens no valor de R$ 550 mil. Lemes viu seu patrimônio crescer significativamente desde 2004, quando não possuía bens registrados.

Chapadão do Sul tem um orçamento de R$ 375 milhões para este ano, com um PIB per capita de R$ 91.707,11, quase o dobro da média estadual.

Comparado a candidatos de outras cidades, como Campo Grande, onde o mais rico, Beto Pereira (PSDB), declarou R$ 2,7 milhões, a fortuna dos candidatos de Chapadão do Sul é significativamente maior.

FONTE: O JACARÉ.