Meta censura vídeo que mostra relação de Flávio com o trabalho

A Meta derrubou do Instagram o teaser do episódio “Flavinho de Papai”, da série jornalística Revelando, apresentado pelo cantor MC Cabelinho e publicado nesta 5ª.feira (22.out.26).

O MS Notícias havia destacado o conteúdo pouco antes, AQUI.

O conteúdo aborda a relação do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com o trabalho.

Cabelinho apresenta que o primeiro trabalho de Flávio foi de funcionário fantasma consumindo dinheiro público.

Segundo a produção, a plataforma alegou restrições legais relacionadas a conteúdos eleitorais produzidos com inteligência artificial. A equipe também informou que o bloqueio foi identificado em outros países.

Os responsáveis pelo programa negam ter usado inteligência artificial na produção ou edição do vídeo. Afirmam que recorreram a imagens ilustrativas de bancos da Adobe e que o material foi produzido por jornalistas, pesquisadores e checadores de fatos.

No episódio, MC Cabelinho compara sua trajetória à de Flávio Bolsonaro, que ocupa cargos públicos desde os 19 anos. O cantor destaca a importância das políticas públicas de educação, saúde e assistência social em sua vida e questiona o discurso de mérito individual associado à candidatura do senador.

OUTRO BLOQUEIO

A retirada ocorre semanas depois de a Meta suspender o perfil da série após a publicação de um episódio apresentado pelo humorista Fábio Porchat. O programa abordava relações entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e os políticos Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira.

Na ocasião, o perfil foi restabelecido horas depois, e a empresa pediu desculpas.

O Revelando é uma iniciativa do podcast Calma Urgente, em parceria com o ICL, a Mídia Ninja e a 342 Artes. Lançado em setembro, o projeto publica reportagens especiais sobre temas históricos e atuais.