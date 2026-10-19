Curso técnico abre oportunidades a estudantes em Três Lagoas

A formação técnica durante o Ensino Médio abriu caminhos profissionais para estudantes da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto, a Jomap, em Três Lagoas (MS).

A escola oferece Ciência de Dados e, em 2026, ampliou a formação com um curso de Inteligência Artificial. Também mantém Mecatrônica em parceria com o Senai.

A unidade formou 38 estudantes em 2024 e 73 em 2025, quase o dobro em um ano.

TECNOLOGIA COMO CAMINHO

Rafael Mendes é mais um estudante que teve acesso a educação profissional

Aos 17 anos, Rafael Mendes divide a rotina entre escola, trabalho e um curso livre de programação.

Morador de Três Lagoas desde a infância, ele teve pouco contato com tecnologia antes de ingressar no curso de Ciência de Dados.

“A tecnologia me deu propósito e independência”, afirmou.

Atualmente, Rafael estuda programação, bancos de dados, computação em nuvem e automação. Também desenvolve sistemas que estão em fase de apresentação a empresas.

“Tudo me ensinou a ser resiliente, a priorizar o que realmente importa e não depender de terceiros para construir meu futuro”, disse.

DA ESCOLA À UNIVERSIDADE

Aos 19 anos, Yasmim Namie cursa Sistemas de Informação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), após concluir o curso de Ciência de Dados na Jomap.

Ela foi a primeira pessoa da família a ingressar na área de tecnologia e lembrou das dificuldades no início da formação.

“Havia o medo da dificuldade em conseguir aprender algo cada vez mais complexo”, relatou.

Hoje, Yasmim aplicou os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio e incentiva outros jovens a explorar a área.

“Tenha a curiosidade de conhecer como todo recurso tecnológico funciona. Criar algo inovador não é inalcançável, é possível”.

FORMAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO

Estudantes da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto, conhecida como Jomap.

Nos últimos três anos, estudantes da Jomap assinaram mais de 350 contratos de jovem aprendiz com empresas da região.

A formação técnica integrada ao Ensino Médio permite que os alunos tenham contato com áreas profissionais antes de concluir a educação básica.

A escola oferece cursos voltados à tecnologia e à indústria, setores que demandam profissionais qualificados.