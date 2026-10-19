Curso técnico abre oportunidades a estudantes em Três Lagoas

A formação técnica durante o Ensino Médio abriu caminhos profissionais para estudantes da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto, a Jomap, em Três Lagoas (MS).
A escola oferece Ciência de Dados e, em 2026, ampliou a formação com um curso de Inteligência Artificial. Também mantém Mecatrônica em parceria com o Senai.
A unidade formou 38 estudantes em 2024 e 73 em 2025, quase o dobro em um ano.
TECNOLOGIA COMO CAMINHO
Aos 17 anos, Rafael Mendes divide a rotina entre escola, trabalho e um curso livre de programação.
Morador de Três Lagoas desde a infância, ele teve pouco contato com tecnologia antes de ingressar no curso de Ciência de Dados.
“A tecnologia me deu propósito e independência”, afirmou.
Atualmente, Rafael estuda programação, bancos de dados, computação em nuvem e automação. Também desenvolve sistemas que estão em fase de apresentação a empresas.
“Tudo me ensinou a ser resiliente, a priorizar o que realmente importa e não depender de terceiros para construir meu futuro”, disse.
DA ESCOLA À UNIVERSIDADE
Aos 19 anos, Yasmim Namie cursa Sistemas de Informação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), após concluir o curso de Ciência de Dados na Jomap.
Ela foi a primeira pessoa da família a ingressar na área de tecnologia e lembrou das dificuldades no início da formação.
“Havia o medo da dificuldade em conseguir aprender algo cada vez mais complexo”, relatou.
Hoje, Yasmim aplicou os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio e incentiva outros jovens a explorar a área.
“Tenha a curiosidade de conhecer como todo recurso tecnológico funciona. Criar algo inovador não é inalcançável, é possível”.
FORMAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO
Nos últimos três anos, estudantes da Jomap assinaram mais de 350 contratos de jovem aprendiz com empresas da região.
A formação técnica integrada ao Ensino Médio permite que os alunos tenham contato com áreas profissionais antes de concluir a educação básica.
A escola oferece cursos voltados à tecnologia e à indústria, setores que demandam profissionais qualificados.