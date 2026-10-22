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22 de outubro de 2026
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EXTREMISTA DE DIREITA

Vídeo: O que tem na carteira de trabalho de Flávio Bolsonaro?

Com participação do MC Cabelinho, o vídeo intitulado 'Flavinho de Papai' detalha o histórico do parlamentar

Foto: Divulgação/Redes SociaisFoto: Divulgação/Redes Sociais
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Um episódio da série Revelando, do projeto Calma Urgente, revela a trajetória profissional de Flávio Bolsonaro (PL) e suas propostas de redução de investimentos em políticas públicas.

Com participação do MC Cabelinho, o vídeo intitulado “Flavinho de Papai” detalha o histórico do parlamentar e aponta possíveis impactos de suas propostas sobre aposentadorias, saúde, educação, Bolsa Família e direitos trabalhistas.

A produção também menciona a acusação de que Flávio teria sido funcionário fantasma no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, aos 19 anos.

A publicação afirma que o senador pretende reduzir investimentos em áreas que atendem à população trabalhadora e apresenta sua eventual eleição à Presidência da República como um risco à manutenção desses direitos.

O episódio integra a série de reportagens especiais Revelando, dedicada a temas considerados relevantes para compreender o Brasil.

O projeto é uma iniciativa do Calma Urgente, com apoio de distribuição do ICL, Mídia Ninja, 342 Artes e The Intercept Brasil. Assista: 

Tags: 342 Artes, Calma Urgente, Flavinho de Papai, Flávio Bolsonaro, ICL, Jair Bolsonaro, MC Cabelinho, Mídia Ninja, The Intercept Brasil
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