Vídeo: O que tem na carteira de trabalho de Flávio Bolsonaro?

Um episódio da série Revelando, do projeto Calma Urgente, revela a trajetória profissional de Flávio Bolsonaro (PL) e suas propostas de redução de investimentos em políticas públicas.

Com participação do MC Cabelinho, o vídeo intitulado “Flavinho de Papai” detalha o histórico do parlamentar e aponta possíveis impactos de suas propostas sobre aposentadorias, saúde, educação, Bolsa Família e direitos trabalhistas.

A produção também menciona a acusação de que Flávio teria sido funcionário fantasma no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, aos 19 anos.

A publicação afirma que o senador pretende reduzir investimentos em áreas que atendem à população trabalhadora e apresenta sua eventual eleição à Presidência da República como um risco à manutenção desses direitos.

O episódio integra a série de reportagens especiais Revelando, dedicada a temas considerados relevantes para compreender o Brasil.

O projeto é uma iniciativa do Calma Urgente, com apoio de distribuição do ICL, Mídia Ninja, 342 Artes e The Intercept Brasil. Assista: