Convite de Zeca para Lula visitar MS cessou após pescaria de jaú de 47 kg

Durante visita à fábrica da JBS nesta 6ª.feira (12.abr.24) em Campo Grande (MS), para acompanhar o primeiro embarque de carne para a China a partir de plantas recém-habilitadas para exportar ao país asiático, o presidente Lula voltou a mencionar uma história de que pescou um jaú de 47 kg na companhia do deputado estadual Zeca do PT, em Porto Murtinho (MS).

"Eu poderia ter vindo mais vezes aqui, acontece que o Zeca que era um companheiro que me convidava muito para vir aqui parou de me convidar, porque eu me transformei no maior pescador de pintado da região de Porto Murtinho, depois que eu peguei um jaú de 47 kg. E depois que eu peguei um dos maiores pintados no rio em Porto Murtinho, o Zeca parou de me convidar, porque era um vexame, as pessoas que ficavam do meu lado pegando peixe de 50 gramas, 100 gramas, do tamanho de um lambari. Eu então parei de vir aqui porque, do lado paraguaio também não tinha regulação naquele tempo eles podiam pegar qualquer peixinho”, descontraiu o presidente.

Ainda sobre a questão da pescaria, Lula lembrou uma passagem em que teria sido orientado por Zeca a soltar um pequeno peixe, mas que resistiu a ideia. "Uma vez eu fui num lugar pescar com o Zeca, acho que foi no Rio Miranda, e depois de quatro dias no Rio Miranda, nós fomos em um outro rio, porque não deu nada no Rio Miranda. E por acaso, Simone, eu peguei um pacu. Um pacu pequeno, acho que não tinha um quilo e meio, dois quilos. E eu tiro o pacu do anzol, coloco o pacu no banco do barco, Zeca falou: tem que devolver, se a Polícia Florestal vai vir aqui. Eu sentei encima do meu pacu, eu falei: eu passei quatro dias sem pescar, ninguém vai levar meu pacu, nós vamos comer o pacu. Mas depois de muita insistência eu tive que devolver o pacu para a água se se quisesse comer pacu eu tinha que comprar no supermercado”, contou. Assista:

Como mostramos aqui, essa é a segunda vez que o presidente Lula menciona essa história da pescaria em Porto Murtinho.

A reportagem tentou contato com o deputado Zeca do PT, no entanto, ele cumpre agena no interior e não comentou o assunto até a publicação desse conteúdo.

NOVAS HABILITAÇÕES

Com a habilitação da nova planta, MS passa a ter 9 frigoríficos habilitados para exportar à China. Até o momento foram abertos 105 novos mercados para os produtos brasileiros da agropecuária.

A habilitação dos frigoríficos JSB (uma unidade em Naviraí e duas plantas em Campo Grande), Marfrig em Bataguassu, Prima Foods em Cassilândia e Boibras em São Gabriel do Oeste terão um “incremento gigantesco” para a economia sul-mato-grossense.

Ao todo, foram habilitadas 38 frigoríficos nacionais para a exportar carnes para a China. As novas plantas habilitadas trarão um incremento de R$ 10 bilhões na balança comercial brasileira no decorrer de um ano.