Coronel Sapucaia: Niágara Kraievski é eleita prefeita e terá 3 vereadores na Câmara

Niágara Kraievski, do PP, foi eleita prefeita de Coronel Sapucaia (MS) com 4.310 votos, 42,10% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Kraievski derrotou Ada da Agripeças (PSDB), que fez 3.722 votos, 36,35% dos votos válidos, Najla Mariano (MDB), que obteve 1.419 votos, 13,86% dos votos válidos e Lino Keffler (PL), que conquistou apenas 787 votos, 7,69% dos votos válidos.

Niágara tem 42 anos e vice-prefeito eleito é Carlão, do UNIÃO, que tem 57 anos. Eles terão uma base com 3 vereadores na Câmara. Veja os nomes eleitos para o legislativo de Coronel Sapucaia nas eleições 2024:

Bruno de Oliveira, Pode, 667 votos~; Ney Kuasne, PP, 555 votos; Eloir Flores, Republicanos, 541 votos; Naiara Florentin, Republicanos, 425 votos; Rosinha, Pode, 410 votos; Fernando Marinho, PSD, 377 votos; João do Banquinho, União, 369 votos; Celinha, União, 331 votos; Paulo Campos, PSDB, 257 votos.

A eleição em Coronel Sapucaia teve 10.496 votos totais, o que inclui 50 votos brancos, 0,48% dos votos totais, e 208 votos nulos, 1,98%.

A abstenção foi de 1.405 eleitores, 11,81% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao