Delcídio do Amaral lança candidatura em Corumbá sugerindo elegibilidade

Na noite de ontem (2.ago.24), o ex-senador Delcídio do Amaral teve sua candidatura à Prefeitura de Corumbá (MS) oficializada durante a convenção do PRD.

Liderando a coligação "Pela Retomada de Corumbá", Delcídio destacou a importância de uma nova abordagem política voltada para o desenvolvimento local e a integração internacional da cidade, especialmente com o crescimento na Bolívia.

Durante o evento, Delcídio enfatizou: "Retomada é uma palavra mágica para Corumbá. A guerra do Paraguai, a retomada começou aqui, é o 13 de junho. E acho que é a retomada de uma nova política. Uma política olhando o cidadão, uma política olhando a integração de Corumbá internacionalmente, uma política de qualificação de mão de obra, de inovação, tecnologia, de atenção com a saúde, segurança pública, e mais do que nunca, priorizando a população, cada cidadão e cada cidadã".

Apesar de oferecer seu nome aos eleitores corumbaenses, Delcídio é condenado desde 2016, quando teve seu mandato cassado por tentativa de obstrução das investigações da Operação Lava-Jato. A condenação resultou em sua inelegibilidade até 2027, o que pode afetar sua candidatura.

A convenção contou com o apoio do Podemos, e a senadora Soraya Thronicke também se manifestou, destacando a importância da união para o desenvolvimento de Corumbá. “Os números apontaram que essa aliança iria fazer algo explosivo. Nós vamos trabalhar dia e noite, nosso time está totalmente integrado e com vontade de fazer as coisas”, afirmou Thronicke, refletindo sobre a necessidade de enfrentar a rejeição do atual grupo político.

Marcelo Iunes disse que Pardal faz parte de um grupo e foi escolhido como o melhor nome para a continuidade da gestão. Foto: Diário Corumbaense

Por outro lado, Luiz Antônio Pardal, ex-secretário municipal de Governo, também teve sua candidatura oficializada pelo PP. A chapa "Seguindo Juntos por Corumbá" conta com o médico Manoel João de Oliveira como vice e recebeu o apoio da senadora Tereza Cristina. Pardal, que tem o apoio do prefeito Marcelo Iunes, pretende dar continuidade ao trabalho da administração atual.

Iunes, hoje licenciado do PSDB e aliado do PSB, elogiou Pardal: “Ele faz parte de um grupo e foi escolhido como o melhor nome para a continuidade do nosso trabalho. O Pardal não é continuísmo do Marcelo Iunes, o Pardal é continuidade dessa administração humanizada, transparente e justa que foi implantada no nosso governo".