Eldorado: Fabiana Lorenci é eleita prefeita e terá 6 dos 9 vereadores da Câmara

Fabiana Lorenci, do PP, foi eleita prefeita de Eldorado (MS) com 3.475 votos, 51,37% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

A Progressista bateu Zé Martins (PSDB), que fez 3.235 votos, 47,82% dos votos válidos, ficando em segundo lugar. Ela também derrotou Ganso (SOLIDARIEDADE), que fez apenas 55 votos, 0,81% dos votos válidos, ficando em terceiro na corrida pelo Executivo de Eldorado.

Fabiana tem 51 anos e sua vice-prefeita eleita é Simoni Palonis, do PP, que tem 44 anos. A coligação da chapa garantirá à Fabiana uma base com 6 dos 9 vereadores da Câmara. Eis a relação de legisladores eleitos:

Valdeir Lopes , Pode, 428 votos;

, Pode, 428 votos; Angela Dias , União, 388 votos;

, União, 388 votos; Mara Melges Mel , PP, 352 votos;

, PP, 352 votos; Tenente , PSD, 342 votos;

, PSD, 342 votos; Prof Devanir Pitton , PP, 321 votos;

, PP, 321 votos; Nenny Anderson , União, 307 votos;

, União, 307 votos; Toninho do Taxi , PSDB, 277 votos;

, PSDB, 277 votos; Polaco da Supofarma , Avante, 268 votos;

, Avante, 268 votos; Daiane Lacerda, Pode, 184 votos.

A eleição em Eldorado teve 6.997 votos totais, o que inclui 69 votos brancos, 0,99% dos votos totais, e 163 votos nulos, 2,33%.

A abstenção foi de 2.338 eleitores, 25,05% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.