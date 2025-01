Em 2 anos, 'união' leva R$ 3,2 milhões em emendas para a UFMS

Vander Loubet (PT), um dos mais longevos mandatos a deputado federal em Mato Grosso do Sul é celebrado em diversas áreas, dentre elas, a educação, em razão de grandes conquistas que oportunizou para a área em MS.

Ao lado de Vander há mais de 25 anos, o antes, articular voluntário, e agora vereador eleito, Landmark Rios (PT), celebra a marca de mais de R$ 3,2 milhões conquistado em emendas para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campus da Capital – apenas entre 2023 e 2024. “Esse trabalho feito com nosso deputado federal Vander Loubet, sintetiza à nossa maneira de viver e como vamos legislar: estamos em sintonia. Nós, do Partido dos Trabalhadores (PT), temos interesse em atender ao povo e com isso no horizonte, nossa união proporciona ganhos às diversas áreas, nesse caso a UFMS, a educação campo-grandense é beneficiada”, comentou Landmark.

Antes de ser eleito, Landmark integrou o Conselho Gestor do Mandato Vander na UFMS. Durante esse período, em 2023, o deputado destinou R$ 1.823.813 para ações nas áreas de cultura, educação, saúde, economia e agricultura familiar. Entre os beneficiados, o Inova Campo Grande recebeu R$ 520.000,00 para capacitar a agricultura familiar na cidade. Outro projeto importante, Horta na Aldeia, obteve R$ 650.000,00. A iniciativa capacitou a comunidade local em técnicas sustentáveis de cultivo, promovendo inclusão social e segurança alimentar.

Vander é um dos deputados federais de MS que mais destinou recursos à UFMS.

Ainda em 2023, na cultura, Festival de Violão e Festival Universitário da Canção receberam R$ 60.000,00 cada, permitindo apresentações de artistas locais e o fortalecimento de laços com a comunidade. No mesmo ano, a articulação de Landmark com Vander também viabilizou Viagem à Brasília, com R$ 63.813,00, proporcionando aos alunos da UFMS uma experiência direta com o funcionamento do Congresso Nacional.

Em 2024, a parceria seguiu com novos projetos. Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio, com R$ 120.000,00, e Plataforma de Avaliação da Economia Solidária, com R$ 50.000,00, visam promover bem-estar social e fortalecer a economia solidária. Curso de Qualificação em Turismo de Base Territorial, com R$ 90.000,00, qualificou agentes turísticos em Jardim e Porto Murtinho, preparando-os para atender à demanda da Rota Bioceânica. Ao todo, Vander destinou R$ 1.459.000 para a UFMS em 2024.

Para 2025, o deputado federal e o vereador querem realizar a Reforma do Anfiteatro FAALC, Farmácia Escola na UFMS e ampliação da Plataforma de Avaliação da Economia Solidária, com foco em infraestrutura educacional e fomento à economia local. Em conversa com a reitora Camila Ítavo, os legisladores se dispuseram a continuar oferecendo recursos à universidade. “A reitora nos recebeu, Vander e eu. Naquela ocasião, apresentamos a nossa intenção de seguir atendendo as demandas da UFMS, com o que pudermos, para colocar nossa universidade na melhor performance a disposição dos nossos alunos. No encontro reafirmei meu compromisso com a melhora da nossa educação pública e poderemos seguir trabalhando por isso”, completou Landmark.

Veja as tabelas com a relação de emendas de Vander enviadas à UFMS entre 2023 e 2024:

Projetos 2023 Total Coordenador Objeto Participantes Inova Campo Grande R$ 520.000,00 Profa.Aline Gomes da Silva Desenvolver a Agricultura Familiar em Campo Grande, através da capacitação. Profs. Aline Gomes, Alexandre Dias; Camila Ítavo; Ricardo Leite; Camila Cunha; Charles Kiefer; Fabricío Frazilio; Gelson Difante; Gumercindo Franco e Gustavo Theodoro Radiologia Faculdade de Odontologia- Faodo Prof° Fábio Nacal Compra de equipamentos radiológicos para a Faculdade de Odontologia (FAODO) Prof° Fábio Nacal Horta na Aldeia R$ 350.000+ R$ 300.00,00 Profa.Vanderleia Paes Leite Mussi Capacitar a comunidade com técnicas adequadas no manejo de hortaliças. Profs.Vanderleia Mussi; André Fonsec; Marcilene de Farias e Fausto Cardoso. Festival de Violão R$ 60.000,00 Prof° Marcelo Fernandes Pereira Fortalecer o vinculo com a comunidade - incluindo alunos em vulnerabilidade sócio econômica, crianças de comunidades quilombola e bairros afastados. Prof° Walber Luós Castro Noleto. Festival Universitário da canção R$ 60.000,00 Prof° Marcelo Fernandes Pereira Promover a arte e a cultura entre a comunidade universitária e comunidade externa. Publicação do livro: Rota bioceânica- MS R$ 60.000,00 Prof° Marcelo Fernandes Pereira Apresentar relatório sobre as potencialidades do Corredor Bioceânico para a economia, trabalho e cultura do MS. Prof° Eronildo Barbosa da Silva Viagem à Brasília R$ 63.813,00 Prof° Marcelo Fernandes Pereira Fomentar o protagonismo e a liderança de nossos alunos, através do conhecimento acerca do funcionamento do congresso nacional, incluindo nesse processo, visita técnica e palestras in loco. Água dura e Bombeamento fotovoltaico (solar). R$ 150.000,00 Profa. Keila Roberta Ferreira de Oliveira Desenvolver e avaliar um sistema para produção de água potável. Profs. Edson, Fábio, Marcelo, Maria Helena, Rubens e Tiago. Modernização e estruturação da Farmácia popular R$ 230.000,00 Pro°Teofilo e Maria Teresa Modernização e estruturação da Farmácia popular Prof° Teófilo. Reforma de laboratórios do Instituto de Biociências R$ 30.000,00 Prof° Ramón José Correa Luciano de Mello Reforma d e laboratórios do instituto de biociências Profs. Ester Tartarotti e Odair Martins. Mercado Escola Profa. Aline Gomes da Silva Oferecer apoio a produtores da agricultura familiar e da economia criativa. Profa. Aline Gomes da Silva

Projetos 2024 Total Coordenador Objeto Participantes Promoção da saúde mental e prevenção do suicídio e da autolesão entre adolescentes de jovens de MS e Programa Pode falar. R$ 120.000,00 Profa.Jeferson Taborda Promoção da saúde mental e prevenção da autolesão e autoextermínio entre adolescentes e jovens de MS.

de Mato Grosso do Sul Profs. Alberto Mesaque e Téc. Adm. Marianna Amorim. Curso de Qualificação em turismo de base territorial nos municípios de Jardim e Porto Murtinho no âmibto da Rota Bioceânica R$ 90.00,00 Prof° Milton Mariani. Qualificação em Turismo de agentes turístico nos municípios de Jardim e Porto Murtinho. Profs. Milton Mariani; Erick Wilke; Geraldino de Araújo e Patricia Bassinello. Preceptoria na Saúde (FAODO) R$ 200.00,00 Profs. Fábio Nakao e Alessandro De Carli. Formar preceptores que atendam os alunos da Faodo nos estágios extramuros. Profs. Fábio Nakao e Alessandro De Carli. Qualificação e modernização do Teatro Prof° Luis Felipe de Oliveria- FAALC / UFMS. R$ 70.00,00 Profs. Gustavo Rodrigues e Jorge Augusto Mendes Geraldo. Equipar adequadamente e modernizar o Auditório, transformando-o em um equipamento altamente qualificado para atividades artísticas. Profs. Gustavo e Jorge. Reforma dos laboratórios de Zoologia e Captura de imagens do Instituto de Biociências (INBIO) R$ 70.00,00 Prof° Rámon José Correa. Reforma de laboratórios do instituto de Biociências Prof° Rámon José Correa. Aquisição de equipamentos para serem utilizados nos Laboratório de Ensino de Química- INQUI R$ 150.000,00 Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. Equipar os laboratório de ensino de Química. Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. Sinfonietta Tuiuiú R$ 309.000,00 Prof° Jorge Augusto Mendes Geraldo. Promover o aprimoramento musical de jovens de Mato Grosso do Sul. Jorge Auguto Mendes Geraldo. Observatório do Cooperativismo. R$ 100.00,00 (em aberto) Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda Promover cooperação entre associados e debater conceito. Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda Plataforma de avaliação da Economia Solidária R$ 100.00,00 (em aberto) Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda Desenvolver e difundir conhecimento sobre gestão social, participar de fóruns de pesquisa, promover cooperação entre os associados. Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda Projeto de Atendimento Jurídico e instalação de computadores R$50.00,00 Prof° Fernando Horta na Aldeia R$ 200.00,00 Profa. Wandérleia.