Exército prepara celas para possível prisão de Bolsonaro e militares

O Exército brasileiro prepara celas para a prisão de Jair Bolsonaro e militares ligados aos esquemas criminosos do ex-presidente golpista. Isso foi dito nesta 4ª.feira (21.fev.24) pela Revista Veja.

"Segundo uma graduada fonte do Exército confirmou ao Radar, um alojamento localizado no Comando Militar do Planalto, dentro do QG, recebeu melhorias para eventuais prisões. — A gente precisa se preparar. Pela antiguidade da pessoa presa, é preciso que a gente tenha uma estrutura melhor, até porque sofremos inspeção do STF, logo após as prisões", disse um militar ao Radar.

Na linguagem militar, quando se fala em antiguidade, tratam-se de generais ou oficiais de alta patente. Nesse perfil, dentre os alvos da Polícia Federal (PF) estão o general Augusto Heleno e outros militares, além do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, que é capitão reformado.

Bolsonaro deve depor à PF na 5ª.feira (22.fev.24), no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para adiar o depoimento, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido na 2ª.feira (19.fev.24).

Os advogados de Bolsonaro mentiram à PF que não tiveram acesso a íntegra do processo sobre o golpe de estado, mas foram desmentidos por Moraes. "Informe-se a Polícia Federal que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos", esclareceu o ministro.

QUEM DEVE DEPOR NO PROCESSO DO GOLPE DE ESTADO