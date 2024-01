Fazendinha: mais um espaço na luta contra dependência química

Não foi um ato religioso ou evento oficial do poder público. Porém, a pré-inauguração da Clínica Terapêutica Fazendinha, nesta sexta-feira, 12, deu à prefeita Adriane Lopes (PP) e aos dirigentes da instituição uma boa oportunidade para somar fé, ciência e vontade individuais como elementos articulados para tornar possível a recuperação de pessoas que sofrem com a dependência química de álcool e drogas.

Localizada atrás da Uniderp Agrárias, numa pequena propriedade na região do Bairro Chácara dos Poderes e Jardim Veraneio, a Fazendinha é um projeto idealizado pela jornalista e empresária Bia Arraes. O filho, Pedro Antônio Arraes, é o presidente, e Adriano Felipe, o coordenador-geral. Hoje estão sendo atendidos 60 homens, de diferentes faixas etárias. No local, os próprios internos têm responsabilidades com a manutenção, o que faz parte da progressão do tratamento.

Com instalações amplas e estruturadas, equipamentos de lazer, artes e atividades físicas, e dispondo de equipes profissionais (médico, odontólogo, psicóloga e enfermeira, entre outros), o espaço tem serviços especializados para o tratamento dos dependentes ou adictos. Lideranças religiosas foram ao ato para proclamar mensagens cristãs e reforçar o estímulo na luta contra a doença.

Adriane Lopes falou sobre sua experiência na área, lembrando que antes de entrar na política passou 12 anos fazendo trabalho semelhante no Centro de Recuperação Minha Esperança, em Campo Grande. "É louvável o que se faz aqui. Esta instituição é uma comunidade que faz parte do círculo de parcerias que a prefeitura vem construindo, para mostrar aos dependentes e aos seus familiares que é possível ter uma nova vida", afirmou.

No ato de abertura, o maestro Marcos e o músico e intérprete Rodrigo Moraes apresentaram canções de louvor e motivação. No encerramento da pré-inauguração, em nome da Fazendinha Bya Arraes presenteou Adriane com o quadro de uma foto que a emocionou: foi o registro do momento em que sua avó, dona Maria, dava-lhe a bênção para assumir o cargo de prefeita, em 2022. Maria tem 88 anos e mora no Paraná.

O DOMÍNIO

Adriane e seu presente, com Pedro, Bya Arraes e Adriano. Foto: Valmirar Gomes

Segundo a prefeita, o poder público, as organizações não-governamentais e o conjunto da sociedade precisam atuar em conjunto para enfrentar o grande flagelo humano que se tornou o consumo de drogas. "Estar em busca do tratamento já é um bom sinal, é um domínio da vontade para acertar", frisou.

A prefeita reportou-se a uma passagem da Bíblia. O livro de Gênesis, Capítulo 1, Versículo 27, sobre a criação do homem e da mulher, ensina: "Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra". Por isso, enfatizou Adriane, quando um dependente procura tratamento é sinal que ele pretende fazer o que está dito: ter o domínio da vontade.

Atualmente, a prefeitura de Campo Grande tem 300 vagas para quem precisa se tratar contra a dependência. Contudo, a prefeita pretende ampliar a meta. "Seguimos um planejamento, cumprimos um orçamento, que nos possibilitou essa cobertura. Mas já estamos trabalhando para aumentá-la, e contamos com as parcerias. Não é fácil manter uma clínica tetrapêutica".

O Espaço Terapêutico Fazendinha é um estabelecimento privado, estruturado para o tratamento e a reintegração dos dependentes químicos com vaga social. Informações (67) 99252-3335.