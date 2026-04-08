Mais de R$ 27,5 milhões por ano chegam à saúde de Dourados após articulação de Vander

O deputado federal Vander Loubet celebrou a destinação de mais de R$ 27,5 milhões anuais em novos recursos federais para a saúde pública de Dourados. O investimento é resultado de articulação conduzida pelo parlamentar junto ao Ministério da Saúde, em diálogo direto com o ministro Alexandre Padilha, a partir de demandas apresentadas pela população da Grande Dourados, pelos vereadores Franklin e Elias Ishy, pelo PT Dourados, pela deputada Gleice Jane (líder da bancada do PT-MS) e pelo prefeito Marçal Filho.

"Estamos garantindo um volume expressivo de recursos permanentes para a saúde pública de Dourados. Esse resultado é fruto de diálogo, trabalho institucional e compromisso do governo Lula com as necessidades concretas da população. Nosso foco foi transformar demandas em investimentos efetivos", afirmou Vander.

As informações sobre o repasse foram encaminhadas pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, no âmbito do acompanhamento técnico das ações voltadas ao fortalecimento da rede assistencial na região.

Novos recursos atendem demandas dos vereadores Franklin e Elias Ishy, PT Dourados, deputada Gleice Jane e prefeito Marçal Filho.

A destinação dos recursos está diretamente relacionada à agenda realizada em Dourados no dia 20 de dezembro de 2025, quando o secretário Mozart Sales esteve no município. Na ocasião, Vander acompanhou as atividades do Ministério da Saúde e participou de reuniões com gestores estaduais, municipais e federais, além de visitas técnicas ao Hospital Regional de Dourados e ao Hospital Universitário da UFGD, consolidando encaminhamentos que agora se materializam em investimento.

FORTALECIMENTO REGIONAL

Os recursos contemplam diferentes frentes da assistência e fortalecem a rede regional de saúde. Entre as principais medidas está a habilitação de 20 novos leitos de UTI Tipo II no Hospital Regional de Dourados, sendo 10 adultos e 10 pediátricos, com financiamento anual de R$ 3,94 milhões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 também será fortalecido, com a qualificação de três unidades móveis, sendo uma Unidade de Suporte Avançado e duas Unidades de Suporte Básico, além de recursos destinados à Central de Regulação das Urgências. O investimento ultrapassa R$ 696 mil por ano.

Na área de reabilitação, o Centro Especializado em Reabilitação II passa a contar com habilitação nas modalidades física e visual, com aporte anual de R$ 2,26 milhões, ampliando o acesso a serviços especializados.

Outro eixo estratégico é a ampliação do teto de Média e Alta Complexidade para o Hospital Regional da Grande Dourados, com incremento superior a R$ 19,3 milhões por ano, reforçando a capacidade de realização de procedimentos especializados.

O Hospital Universitário da UFGD também será contemplado com recursos para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas, no valor de R$ 1,01 milhão por ano, além da habilitação do serviço de terapia enteral, com R$ 325 mil anuais.

A avaliação do deputado Vander Loubet é de que os novos recursos ampliam a capacidade instalada, qualificam o atendimento e fortalecem a organização da rede regional, garantindo maior resolutividade e acesso à população de Dourados e municípios da macrorregião.