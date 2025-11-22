MS Notícias

JUSTIÇA!

'Feliz dia 22': Bolsonaro é preso e internet não perdoa a coincidência

Internautas criaram memes, montagens e piadas apontando que nem todo 'número da sorte' resiste à Justiça

O sábado amanheceu com um sabor irônico para Jair Bolsonaro. Enquanto ele era levado para uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a internet já comemorava — ou pelo menos zombava — da coincidência: a prisão preventiva ocorreu no dia 22, número que o ex-presidente sempre usou nas urnas.

Nas redes sociais, o #FelizDia22 rapidamente se tornou trend. Internautas criaram memes, montagens e piadas apontando que nem todo “número da sorte” resiste à Justiça. Uns afirmavam que o destino finalmente resolveu aplicar uma correção matemática; outros comparavam o 22 de Bolsonaro com os 27 anos de prisão que o aguardam, em tom de ironia cruel.

A prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, é preventiva e não equivale ao cumprimento da pena por tentativa de golpe de Estado. Mas para quem construiu carreira eleitoral em cima de símbolos e superstições, a coincidência do dia virou troco instantâneo do acaso.

A PF cumpriu a ordem às 6h, após o ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica e desafiar a prisão domiciliar. Enquanto ele enfrentava a realidade, o Twitter, X e outras redes ofereciam a cada minuto uma aula de humor político: o ex-mandatário que acreditava em signos e números virou motivo de piada nacional, com “22” lembrando mais a sua queda do que qualquer vitória.

O dia 22 de novembro de 2025 ficará registrado não apenas nos tribunais, mas também nos feeds, com emojis, hashtags e memes que provavelmente vão durar mais do que qualquer nota oficial do PL. Veja os memes:

