Foragida, irmã do prefeito Ricardo Nunes é capturada pelo Smart Sampa

O sistema de segurança pública que se tornou a principal bandeira política do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não poupou a família do próprio gestor.

Na tarde da 5ª feira (15.jan.26), o reconhecimento facial do Smart Sampa identificou e levou à prisão Janaina Reis Miron, irmã do prefeito.

Advogada de formação, Janaina era considerada foragida da Justiça. Ela foi detectada pelas câmeras inteligentes enquanto transitava nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Zona Sul da capital.

O alerta automático acionou a Polícia Militar (PM), que efetuou a detenção no local. Contra ela, pesavam mandados de prisão por uma sequência de crimes que envolvem violência doméstica, embriaguez e desrespeito à autoridade.

A ficha corrida que levou a irmã do prefeito à prisão revela um comportamento errático e agressivo.

Um dos processos mais graves refere-se a uma condenação por lesão corporal datada de abril de 2024, referente a fatos ocorridos em 2014. A vítima foi o próprio filho de Janaina, então uma criança.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a advogada agrediu o menino com mordidas, puxões de cabelo e chegou a bater a cabeça da criança contra a parede, além de arremessar objetos. O exame de corpo de delito confirmou as lesões.

CARTEIRADA E AMEAÇAS

Outro episódio que compõe o histórico criminal de Janaina ocorreu em outubro de 2022, na cidade de Botucatu, interior paulista.

Flagrada dirigindo em zigue-zague numa rodovia, ela foi abordada por policiais militares. O veículo estava com licenciamento vencido e ela, com a habilitação expirada e sem documentos.

Ao ser informada que seria conduzida à delegacia, Janaina iniciou uma série de ameaças e tentativas de intimidação, popularmente conhecidas como "carteirada".

Segundo os autos, ela afirmou que o marido era capitão da polícia e que iria "prejudicar" a equipe. Disse ainda que os agentes deveriam "pegar ladrão" em vez de abordar uma "mãe de família".

Em um momento de descontrole, a advogada ameaçou soltar cães que estavam dentro do carro para atacar os policiais e disse que correria pela rodovia. Ela se recusou a fazer o bafômetro, mas a embriaguez foi atestada por provas testemunhais, resultando em condenação em julho de 2025.

DISTANCIAMENTO FAMILIAR

A repercussão da prisão gerou uma reação imediata de distanciamento por parte do núcleo familiar do prefeito.

Familiares afirmaram à imprensa que não mantêm contato com Janaina há mais de 15 anos. A relação é tão rompida que os três filhos da advogada são criados por outros parentes: um pela mãe dela (e do prefeito) e dois pelo pai das crianças.

SISTEMA EFICIENTE

Em nota oficial, a Prefeitura de São Paulo tratou o caso como suposto rigor institucional.

O comunicado ressaltou que a prisão obedeceu ao rigor da lei e seguiu os critérios técnicos de identificação do Smart Sampa, sem privilégios.

Lançado em 2024, o programa conta com mais de 30 mil câmeras e integra dados da Polícia Civil e Militar.