Futebol Solidário em Miranda reúne Falcão, chefe da ALEMS e outras lideranças em ação beneficente

Miranda foi palco de uma noite especial na 4ª feira (16.out.25) com a realização do Futebol Solidário, no Ginásio Poliesportivo da cidade.

O evento teve como foco arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A presença do ex-jogador Falcão, lenda do futsal mundial, atraiu grande público e emocionou os torcedores locais.

Idealizado pelo vereador Sílvio Pitu, o projeto contou com o apoio de voluntários e representantes do poder público.

Entre os convidados, esteve o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro.

O parlamentar destacou a importância da iniciativa como forma de unir esporte, juventude e solidariedade.

“Parabéns, um evento de solidariedade, um evento de unir família, juventude e esporte. Tudo que a gente precisa nessa sociedade é ter gente como você, trabalhando por um mundo melhor", afirmou.

Gerson Claro também reforçou o apoio institucional às ações sociais no interior do estado.

"A nós, em nome da Assembleia e de todos os deputados, parabéns Miranda, conte com o nosso trabalho, que a gente possa continuar fazendo muito pelo Mato Grosso do Sul. Viva Miranda, parabéns Sálvio Pitu”, completou.

A partida terminou com clima de celebração, ressaltando o espírito comunitário e o compromisso com o bem comum.