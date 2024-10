Gerolina é eleita prefeita de Água Clara com 5 vereadores na Câmara

Gerolina, do PSDB, foi eleita no domingo (6.out.24) prefeita de Água Clara (MS) para os próximos quatro anos.

Ao fim da apuração, ela teve 7.323 votos, o que representa 74,82% dos votos válidos. O adversário dela, Humberto (MDB) teve 2.464 votos, 25,18% dos votos válidos.

A tucana terá um mandato tranquilo, pois a Câmara de Água Clara conseguiu fazer cinco vereadores.

Conforme os dados do Tribunal Eleitoral, com 848 votos, Cleison Vital (PSDB) lidera o ranking, sendo seguido por Ricardo (PSDB), que recebeu 604 votos, e Márcio Cezar (UNIÃO – 44123), com 602 votos.

Didi Marques (PSDB) e Du Boiadeiro (PSDB), receberam 562 e 520 votos, respectivamente.

O partido UNIÃO também teve sua representação, com Creca Ignacio recebendo 504 votos e Márcio Cezar com 602 votos.

Fernando (REPUBLICANOS) obteve 403 votos, enquanto Celsinho da Oi (PSDB), apesar de seus 400 votos, garantiu sua vaga pela média.

Elizeu (PSD – 55123) e Léo (PSD – 55789) também foram eleitos, com 390 e 389 votos, respectivamente.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao