'Gordo da Tigre' lidera intenções de votos em Caarapó, diz IPR

Conhecido como ‘Gordo da Tigre’, o vice-prefeito de Caarapó (MS), Leônidas Ignacio Moreno (PP), lidera a corrida eleitoral no município com 18,48% das intenções de voto, segundo o Instituto de Pesquisas e Resultados (IPR).

A pesquisa eleitoral foi encomendada por R$ 10 mil pelo Jornal Boca do Povo. Eis a íntegra.

O IPR entrevistou 303 pessoas, maiores de 16 anos, residentes na cidade, distritos e aldeias. A margem de erro considerada para essa pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada de 24 a 27/05 e registrada no TSE-MS com o número MS-01269-2024.

PP E PSDB LIDERAM

O candidato pepista é seguido pelo tucano vereador Pipoca, que detém 17,49% das intenções de votos e Alessandro Paulino (Republicanos), que detém 1,32%. Aqueles que não sabem ou não responderam representam 60,73% do eleitorado de Caarapó.

‘Gordo da Tigre’ foi oficializado pré-candidato apadrinhado pelo atual prefeito André Nezzi (PSDB). A escolha foi respaldada por pesquisas internas e apoio político. O vereador Pipoca (PSDB), também do grupo, foi convidado para ser o vice na chapa.

Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados, 'Gordo da Tigre' lidera com 36,30%, seguido de perto por Pipoca com 34,32%. Se houvesse um acordo entre as chapas, os candidatos venceriam as eleições 2024 em Caarapó sem muitas dificuldades.

Gordo e Pipoca tem como adversário na estimulada Alessandro Paulino, que detém 5,94%. Já 5,28% responderam nenhum deles e 18,15% não souberam ou não quiseram responder.

REJEIÇÃO

O IPR também mediu a rejeição aos candidatos a prefeito. Sem aceitação considerável nesse primeiro momento, Paulino detém 22,44% de rejeição, 10,24% rejeitam o ‘Gordo da Tigre’ e 7,26% rejeitam Pipoca. 33,66% não rejeitam nenhum candidato, 5,61% rejeitam todos e 20,79% não sabem ou não quiseram responder.

PREFEITO ANDRÉ NEZZI TEM 90,42% DE APROVAÇÃO

O IPR também avaliou a gestão do prefeito André Nezzi (PSDB), que conta com uma das maiores aprovações do Estado. De acordo com a pesquisa, 34,98% consideram a gestão do prefeito tucano como ótima; 42,57% como boa; 12,87% como regular mais positiva, totalizando 90,42% de aprovação. 5,61% consideram regular mais negativo, 2,64% ruim e 1,32% péssimo, totalizando 9,57% de desaprovação.