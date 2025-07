Governo Lula entrega 14 tratores a municípios de MS pelo Promaq

O governo do presidente Lula, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizou nesta 6ª feira (18.jul.25), em Campo Grande, a entrega de 14 tratores para municípios de Mato Grosso do Sul. A solenidade foi realizada na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Os tratores integram o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), criado este ano, que está adquirindo e doando máquinas e equipamentos agrícolas em redes e parcerias com organizações públicas federais, estaduais, distritais, municipais, além de organizações privadas.

"A mecanização no campo é um processo essencial para fazer a recuperação do solo, para preparar as áreas de plantio, para promover obras de dragagem, irrigação e recuperação de estradas vicinais, além de facilitar as colheitas. O presidente Lula, ciente disso, colocou mais essa política pública a serviço dos produtores rurais, particularmente dos pequenos, que precisam de apoio para viabilizar esses maquinários", destacou o deputado federal Vander Loubet.

O deputado federal Vander Loubet celebrou a entrega essencial para famílias que atuam no agronegócio de pequeno porte nos municípios beneficiados.

O investimento federal nesta etapa do Promaq para Mato Grosso do Sul é de quase R$ 2,5 milhões, tendo como foco a agricultura familiar. Cada trator está avaliado em R$ 185 mil.

Foram contemplados 12 municípios:

Campo Grande - 2 tratores

Mundo Novo - 2 tratores

Coxim - 1 trator

Dois Irmãos do Buriti - 1 trator

Dourados - 1 trator

Eldorado - 1 trator

Glória de Dourados - 1 trator

Iguatemi - 1 trator

Japorã - 1 trator

Jateí - 1 trator

Rio Brilhante - 1 trator

Vicentina - 1 trator

De acordo com Raul Amaducci, coordenador-geral das superintendências federais do Mapa, a doação dos tratores aos municípios demonstra, na prática, a preocupação do presidente Lula com a produção de alimentos e o desenvolvimento no campo. "A ação reforça o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento da agricultura familiar e o apoio direto aos municípios sul-mato-grossenses", conclui.