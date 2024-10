Iguatemi: Dr Lidio é reeleito e terá 100% da Câmara na base do governo

Dr Lidio, do PSDB, foi reeleito prefeito de Iguatemi (MS) com 4.865 votos, 61,81% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Lidio derrotou Juliana Lara (PL) que fez 2.401 votos, 30,50% dos votos válidos e Carlinhos (PT), que obteve 605 votos, 7,69% dos votos válidos.

Dr Lidio tem 73 anos e sua vice-prefeita eleita é a Drª Patricia, do PP, que tem 56 anos. A chapa fez coligação com os partidos REPUBLICANOS, PDT, PODE, PSD, UNIÃO, PSDB e CIDADANIA. Assim, eles garantiram 100% dos vereadores que comporão o legislativo.

Veja a lista de candidatos eleitos para a vereador em Iguatemi nas eleições 2024:

Jesus , PSDB, 619 votos

Dr. Genesio , PSD, 548 votos

Rose , União, 488 votos

Agnaldo Zorba , PSDB, 463 votos

Carlinhos Magro , Republicanos, 449 votos

Dona Miriam , PSD, 432 votos

Gildo Benites , União, 411 votos

Professor Marcio , Republicanos, 348 votos

, Republicanos, 348 votos Celsinho do Esporte, Cidadania, 264 votos

A eleição em Iguatemi teve 8.158 votos totais, o que inclui 119 votos brancos, 1,46% dos votos totais, e 168 votos nulos, 2,06%.

A abstenção foi de 2.873 eleitores, 26,04% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.